ألكسندر أرنولد يكشف سبب تألق نادي ليفربول الموسم الحالي

أشاد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمدرب الفريق يورغن كلوب قائلًا إن الفضل يعود إليه في الأداء المثير للإعجاب الذي قدّمه الفريق هذا الموسم.

وبعد موسمين متواضعين قضاهما على رأس الفريق نجح كلوب في فرض أسلوب الهجوم السريع الذي أسهم في بلوغ الفريق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على أرضه في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 5/2 أمام روما الإيطالي مع احتمال نجاح كلوب في قيادة فريقه للوصول إلى المباراة النهائية للبطولة لأول مرة منذ 2007.

وقال ألكسندر-أرنولد لشبكة “سكاي سبورتس”: “يتمتع بتأثير كبير. تسمع الكثير من اللاعبين يقولون إن المدرب مثل الأب بالنسبة لهم، وهذا ما يحدث بالفعل مع كلوب فهو يشجع بقوة اللاعبين الشبان”.

“إنه يفهم تفاصيل المباراة بشكل لا يصدق…ويدرك أن أخطاء ستقع لكنه يعرف أيضًا كيف يتعامل مع هذه الأخطاء ويمضي قدمًا. إنه يتقن التعامل مع شخصية الفريق بحيث نثق في قدراتنا أيًا كانت نتيجة المباراة”.

“الطريقة التي نتبعها هي الضغط على المنافس بقوة والعمل على استعادة الكرة في أسرع وقت، وهذا ما نحاول القيام به وهو يصر على هذه الطريقة بصرف النظر عن نتيجة المباراة”.

وحقق ليفربول أيضًا تقدمًا على مستوى الدوري الإنجليزي، ويأمل في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للموسم الثاني على التوالي لكن ألكسندر-أرنولد يطمح فيما هو أبعد من ذلك.

وأضاف “الأمر لا يتعلق فقط بإنهاء الموسم في المربع الذهبي ونحتل المركز الرابع، لكن علينا أن نحاول أن نكون في المركز الثالث أو الثاني، وأن نبذل أقصى ما نستطيع ليكون هذا دافعًا لنا في الموسم الجديد”.

“من المهم الدفع بقوة في نهاية الموسم من أجل الاستعداد للموسم المقبل…”

ويستضيف ليفربول منافسه ستوك سيتي في الدوري غدًا السبت قبل أن يحل ضيفًا على روما الأربعاء المقبل في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.