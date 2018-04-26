محمد صلاح في مأزِق ديني حال تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

قد يواجه النجم المصري المتألق في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أزمة في حال تأهل فريقه إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها بمدينة كييف الأوكرانية في السادس والعشرين من شهر مايو المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، سوف يكون صلاح في اختبار صعب، نظرًا لالتزامه بالشعائر الإسلامية، إذ يستعد العالم الإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.

ويأتي هذا الموعد قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وأبرزت الصحيفة الإنجليزية فتوى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، التي يجيز فيها الإفطار للاعبي المنتخب الوطني المصري في فترة الاستعداد لمباريات كأس العالم المقبلة في روسيا.

ويتوجب على ثلاثي الريدز المسلم محمد صلاح وساديو ماني والألماني إمري تشان اتخاذ قرار حاسم في حالة تأهل فريقهم للمباراة النهائية في البطولة الأوروبية بالصيام والمخاطرة بالحالة البدنية والصحية -حسب وصف الصحيفة- وإما بالإفطار وعدم تأدية أحد الأركان الخمسة للإسلام.

وسبق للنجم المصري محمد صلاح من قبل الاعتراف بصعوبة أداء فريضة صيام شهر رمضان المبارك في العام 2014 خلال تواجده رفقة فريق تشيلسي الإنجليزي أثناء فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وفي حديث للمدير الفني الألماني يورغن كلوب حول التزام ثلاثي فريقه المسلم في التدريبات والمباريات تحدث قائلًا: “صلاح وماني وتشان يحافظون على ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية، وعلى الرغم من ذلك هم لاعبون محترفون للغاية”.

وأكمل: “صلاح لاعب مسلم ومحافظ بصورة كبيرة على أداء جميع الشعائر الدينية، فدائمًا ما يتوضأ قبل بداية المباريات بالإضافة إلى قيامه ببعض الشعائر المشابهة”.

واعترف المدرب الألماني بأن صلاح أصبح رمزًا هامًا في العالم المليء بالصراع والتعصب الأعمى ضد المسلمين، مشددًا على أن العالم في حاجة لمثل هذه النماذج في الوقت الراهن.

واستطرد: “من الجيد مشاهدة هذا الشاب الرائع، فهو شخص مليء بالمرح ومشاعر الصداقة والحب في عالم تغمره الكثير من الصراعات”.

واختتم: “محمد صلاح يعد سفيرًا أمثلَ لمصر وللعالم العربي أجمع”.

ومن المتوقع أن يتعرض صلاح لضغوطات كبيرة في الفترة القادمة نظرًا لتسليط الضوء عليه إزاء قراره بالصيام أو عدمه خلال شهر رمضان المبارك في العام الجاري؛ بسبب تألقه اللافت مع فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.