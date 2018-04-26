تشخيص إصابة روبن وضربة جديدة ليوب هاينكس قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

سيغيب جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ،على الأرجح، حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة عضلية أعلى الفخذ، خلال الخسارة 2/1 أمام ريال مدريد، بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

ولم يكشف بطل ألمانيا عن الفترة التي قد يغيبها بواتينغ في ظل استعدادات الفريق لخوض لقاء الإياب في مدريد، الأسبوع المقبل، بجانب خوض نهائي كأس ألمانيا، يوم 19 مايو المقبل.

كما تأتي إصابة لاعب منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم في روسيا، في يونيو المقبل.

وذكر النادي في بيان، اليوم الخميس: “يعاني بواتينغ من إصابة عضلية أعلى الفخذ الأيسر”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

لكن بواتينغ ألمح في وقت لاحق عبر “تويتر” إلى أنه سيغيب عن بقية الموسم وسيعمل جاهدًا للحاق بنهائيات كأس العالم في روسيا.

وقال: “الحياة مليئة بالعقبات والآن يتوجب القتال من أجل الذهاب لروسيا. وفي المباريات المتبقية (لبايرن ميونخ) سأدعم فريقي قدر المستطاع”.

Für die restlichen Spiele in dieser Saison werde ich meine Mannschaft so gut es geht supporten. Danke für die vielen Genesungswünsche! ???????? @FCBayern — Jerome Boateng (@JB17Official) April 26, 2018

Das Leben ist voller Rückschläge. Lebe, fühle, liebe, lache, weine, spiele, gewinne, verliere, stolpere, falle, aber stehe immer wieder auf ???????????????? Jetzt heißt es kämpfen, um in Russland dabei zu sein. Dafür werde ich alles geben. pic.twitter.com/f6dh0JW3PS — Jerome Boateng (@JB17Official) April 26, 2018

وشخّص الأطباء حالة الجناح أرين روبن الذي خرج مصابًا أيضًا في الخسارة 2/1 أمام ريال، بإصابة عضلية في الفخذ.

أما خابي مارتينيز، ثالث لاعب من بايرن ميونخ يخرج للإصابة في مباراة الأمس، فعانى من إصابة بسيطة بالرأس، وسيغيب لاعب منتخب إسبانيا عن التدريبات ليومين تقريبًا.