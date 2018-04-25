مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.. 4 عوامل قادت زيدان لقلب الطاولة على هاينكس

حصد فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا مهمًا وغاليًا على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب “أليانز آرينا” بألمانيا.

ونجح ريال مدريد في قلب الطاولة على بايرن ميونخ بعد أن حصد فوزًا مهمًا بهدفين سجلهما لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو بعدما كان متأخرًا بهدف سجله الظهير الأيمن كيميتش.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأسباب التي قادت المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لقلب الطاولة على نظيره المدرب الألماني يوب هاينكس المدير الفني للبايرن.. في السطور التالية:

إهدار الفرص السهلة

دفع فريق بايرن ميونخ الألماني ثمن إهدار الفرص السهلة في مباراة ريال مدريد الإسباني خاصة بعد أن سجل هدف التقدم من خلال الظهير الأيمن كيميتش الذي سدد في مرمى الحارس كايلور نافاس.

وأضاع البايرن عدة فرص متتالية وسهلة على مرمى الريال على رأسها كرة اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري المنفرد بالمرمى والذي أهداها بغرابة للحارس نافاس وبعدها محاولة توماس مولر الذي أضاع عدة محاولات.

واستحق بايرن أن يعاقبه ريال مدريد من خلال تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق تسديدة الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو التي أعادت الريال بقوة للمباراة وأدت لإحباط لاعبي البايرن الذين تأثروا حتى في الشوط الثاني.

وقال هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، لـ”إرم نيوز” إن البايرن أضاع محاولات سهلة وقريبة وهذه المباريات الكبرى تحسمها أنصاف الفرص وبالتالي دفع الثمن.

وأضاف: “البايرن لم يودع البطولة بعد ومازالت أمامه فرصة للفوز والتأهل في مباراة الإياب بشرط استغلال الفرص والأداء الدفاعي المحكم”.

خطة زيدان

استفاد ريال مدريد من الخطة المتوازنة لمدربه الفرنسي زين الدين زيدن المدير الفني للفريق والذي لجأ للدفاع المحكم وغلق المساحات وخاصة من الأطراف.

واعتمد زيدان على دعم الكرواتي لوكا مودريتش للظهير الأيمن داني كارفخال بجانب دعم كاسيميرو للظهير الأيسر مارسيلو بشكل مستمر.

ولعب زيدان على استغلال المساحات في دفاعات البايرن خاصة أنه دفع بالجناح السريع لوكاس فاسكيز بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومحاولة توزيع الكرة من خلال إيسكو ثم أشرك ماركو أسينسيو لفتح جبهة آخرى سريعة وهو ما أرهق دفاع البايرن.

إصابات بايرن

عانى البايرن خلال المباراة من الإصابات التي أثرت عليه بشكل كبير في ظل غياب أليكس فيدال وتوليسو كلاعبي ارتكاز بجانب خروج آريين روبن وخسارة تغيير مبكر والأمر نفسه مع خروج جيروم بواتينغ.

ودفع البايرن ثمن الإصابات التي ضربت صفوفه في مباراة الريال وقبلها وهو ما أثر على الفريق هجوميًا تحديدًا.

شبح رونالدو

انشغل دفاع بايرن ميونخ بمراقبة البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد ونجم البطولة بشكل كبير.

حاول البايرن بكل الطرق عدم منح مساحات لكريستيانو رونالدو من أجل هز الشباك ولكنه في المقابل ترك المساحات لأسينسيو وإيسكو ولوكاس وهو الأمر الذي أدى لخسارة الفريق واستقبال الهدفين.