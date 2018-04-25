محمد صلاح يحقق أكبر قفزة في سباق الكرة الذهبية لدى شركات المراهنات

تقدم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بشكل واضح في سباق الكرة الذهبية لدى مختلف شركات الرهان الرياضي في أوروبا، وصعد للمركز الثاني بفارق ضئيل عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.

صلاح قبل مواجهة روما كان يحصل على يورو مقابل كل 12 يورو رهان، لكنه قفز للمركز الثاني بـ2،75 يورو مقابل كل يورو، متخلفًا بفارق ضئيل عن رونالدو الذي يملك 2،63 يورو عن كل يورو رهان.

وبإمكان صلاح الصعود للمركز الأول الليلة في حال تلقي ريال مدريد خسارة قاسية تقلص حظوظه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتتطور الأرقام لدى شركات الرهان الخاصة بالفائز بالكرة الذهبية حسب الألقاب التي تحققها الفرق التي ينتمي لها اللاعبون وأرقامهم الشخصية في الموسم.

ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة المركز الثالث بـ5 يورو مقابل يورو رهان، والنجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي المركز الرابع بـ15 يورو مقابل كل يورو رهان.

ويبقى كأس العالم القادمة الفرصة الأخيرة للثنائي ميسي ونيمار لقلب المعطيات والتقدم على النجم المصري، بينما يبقى دوري أبطال أوروبا أمل البرتغالي رونالدو ومحمد صلاح للحصول على فارق مريح.