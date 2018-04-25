مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. من يحسم صدام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يواجه بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حامل اللقب، ريال مدريد في لقاء ثأري بعدما أقصى الفريق الإسباني منافسه الألماني من دور ربع نهائي النسخة الماضية بالفوز ذهابًا وإيابًا وكان حقق نفس الشيء في نصف نهائي 2014 وبنفس الطريقة.

ويبقى ريال مدريد منتشيًا بالفوز في آخر 4 مواجهات جمعت الفريقين ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعل اللقاء ثأريًا بشكل أكبر للفريق الألماني لتجاوز الكابوس الذي سببه الفريق الملكي.

كما يبقى اللقاء مناورة تكتيكية بين المدربين المخضرم الألماني يوب هاينكس، المتوج باللقب مرتين، أحدهما برفقة ريال مدريد والثاني مع بايرن ميونخ، ومن جهة أخرى الفرنسي الشاب الأسطورة زين الدين زيدان والمتوج بدوره باللقب مرتين كمدرب دخل بهما التاريخ كأول مدرب يحتفظ باللقب في نسخته الحالية.

وخارج إطار الخطط التكتيكية وصراع الأجنحة ووسط الميدان بين المدربين يبقى اللاعبون أقرب لحسم اللقاء في حال كان النجوم في أوج العطاء والتركيز.

ونستعرض أبرز اللاعبين القادرين على حسم اللقاء من الجانبين:

بايرن ميونخ (ليفاندوفسكي)

يعتبر المهاجم البولندي أحد كوابيس ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وسجل في مرماهم 6 أهداف، 5 منها حين كان لاعبًا في بروسيا دورتموند ولا ينسى عشاق الفريق الملكي رباعيته في ذهاب نصف نهائي نسخة 2013 والتي أخرجتهم من البطولة.

الألماني توماس مولر

تمكن يوب هاينكس من إعادة المهاجم الدولي الألماني لتألقه الكبير مقدمًا خدمة كبيرة لمنتخب ألمانيا الذي يستعد للدفاع عن لقبه في كأس العالم في روسيا، كما أصبح قائدًا للفريق في غياب الحارس مانويل نوير، وهو حاليًا يبقى الخطر الأكبر على دفاع ريال مدريد برفقة المهاجم البولندي.

الهولندي أريين روبين

يبقى الجناح الهولندي أحد الأوراق الرابحة في بايرن ميونخ رغم تقدمه في السن حيث يستعد للعب المواسم الأخيرة في مسيرته، لكنه مازال قادرًا على تهديد أبرز مدافعي الفرق الأوروبية وسيخوض صراعًا قويًا أمام البرازيلي مارسيليو، إذ من المحتمل أن يشكل كابوسًا في ليلة نصف النهائي في حال تألقه، وسبق أن سجل هدفًا في مرمى الفريق الملكي.

الفرنسي فرانك ريبيري

نفس الكلمات تنطبق على نجم آخر في بايرن ميونخ يستعد للعب مواسمه الأخيرة، ويشكل أحد مفاتيح لعب الفريق في الأجنحة وسيكون في صراع مع الإسباني داني كارفخال خلال اللقاء وسبق له التسجيل في مرمى ريال مدريد.

ريال مدريد.. كريستيانو رونالدو

يعتبر أخطر لاعب في اللقاء وسرّ توهج ريال مدريد الهائل في دوري الأبطال وكابوس الفريق الألماني، لكونه سجل في مرماهم 9 أهداف آخرها خماسية الموسم الماضي.

هداف البطولة الحالي ستتجه له الأنظار بقوة وتخشاه جماهير بايرن ميونخ ومدافعوه، كما يحمل أمال جماهيرريال مدريد ، وحال لعبه بأفضل مستوياته فمن الصعب منع الفريق الملكي من تحقيق الإنتصار ولو في قلب ألمانيا.

المدافع سيرجيو راموس

المدافع الوحيد الذي تخشاه الفرق الكبرى في أوروبا، وسبق أن حطم أمال بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي 2014 حين سجل هدفين في الإياب قاد بهما فريقه للسيطرة على اللقاء والفوز 4-0.

ويبقى راموس كابوسًا مخيفًا للفريق الألماني في الدفاع والهجوم لدوره القيادي الكبير في الملعب.

أسينسيو ولوكاس فاسكيز

أسينسيو أحد اكتشافات زيدان من الموسم الماضي لاعب حاسم في عدة لقاءات سواء بدأ اللقاء أو دخل كبديل، وغالبًا ما يغير مجرى اللقاءات برفقة مواطنه لوكس فاسكيز، الذي يبقى أكثر اللاعبين مشاركة ويملك ثقة المدرب الفرنسي ويقوم بعدة أدوار في الدفاع والهجوم معًا.

كريم بنزيما وغاريث بيل

أكثر لاعبين خيبا الآمال هذا الموسم في ريال مدريد؛ رغم كونهما لاعبين مميزين ويعتبران من نجوم الصف الأول، وتأمل جماهير ريال مدريد أن يستعيدا مستواهما خلال لقائي نصف النهائي لكونهما حاسمان في تحقيق حلم اللقب الثالث عشر والثالث على التوالي.