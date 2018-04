أبرز ما قاله نجوم كرة القدم وعناوين صحف أوروبا عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وروما‎

واصل المصري محمد صلاح إبهار العالم أجمع وليس العرب فقط بعدما سجل هدفين في مرمى فريقه السابق روما في الفوز الكبير بخماسية مقابل هدفين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

الإبهار لم يكن فقط في روعة الهدفين لكن في تصرف صلاح (25 عامًا) الذي لم يحتفل بهدفيه في شباك فريقه السابق.

وهزّ صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

وانضم صلاح إلى ليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني لكنه تألق بشدة هذا الموسم وتوّج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لأفضل لاعب في القارة أيضًا عن العام الماضي قبل حسم جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ على حساب كيفن دي بروين وهاري كين.

ولا شك أن تألق صلاح، الذي سجل 43 هدفًا في كافة المسابقات هذا الموسم، لفت أنظار الجميع خاصة نجوم ليفربول السابقين.

إذ قال مايكل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق على حسابه في تويتر عقب الهدف الثاني لصلاح “هل يوجد لاعب حاليًا في العالم أفضل من صلاح؟”.

Immense last 25 mins from Salah and @LFC

He’s even nicking my finish!!!!!! @mosalah with a dink. Oozing class.

Is there anyone in the world as good as @mosalah at present?

— michael owen (@themichaelowen) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨