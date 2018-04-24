أبرز ما قاله نجوم كرة القدم وعناوين صحف أوروبا عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وروما‎

واصل المصري محمد صلاح إبهار العالم أجمع وليس العرب فقط بعدما سجل هدفين في مرمى فريقه السابق روما في الفوز الكبير بخماسية مقابل هدفين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

الإبهار لم يكن فقط في روعة الهدفين لكن في تصرف صلاح (25 عامًا) الذي لم يحتفل بهدفيه في شباك فريقه السابق.

وهزّ صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

اهداف صلاح ضد فريقه السابق روما بتعليق علي محمد علي ✨ pic.twitter.com/iP9flA6QVE — WC18HD (@WC18HD) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وانضم صلاح إلى ليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني لكنه تألق بشدة هذا الموسم وتوّج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لأفضل لاعب في القارة أيضًا عن العام الماضي قبل حسم جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ على حساب كيفن دي بروين وهاري كين.

ولا شك أن تألق صلاح، الذي سجل 43 هدفًا في كافة المسابقات هذا الموسم، لفت أنظار الجميع خاصة نجوم ليفربول السابقين.

إذ قال مايكل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق على حسابه في تويتر عقب الهدف الثاني لصلاح “هل يوجد لاعب حاليًا في العالم أفضل من صلاح؟”.

Booooooooooooom!!!!!!! The man is a machine. @mosalah — michael owen (@themichaelowen) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

He’s even nicking my finish!!!!!! @mosalah with a dink. Oozing class. Immense last 25 mins from Salah and @LFC — michael owen (@themichaelowen) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

Is there anyone in the world as good as @mosalah at present? — michael owen (@themichaelowen) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في دوري الأبطال هذا الموسم إلى عشرة دون أهدافه في الأدوار التمهيدية ليحتل المركز الثاني مناصفة مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو بينما يتصدر كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد القائمة برصيد 15 هدفًا قبل مواجهة بايرن ميونخ في مباراة قبل النهائي الثانية يوم الأربعاء.

وقال غاري لينكر مهاجم إنجلترا وبرشلونة السابق ومقدم البرامج الشهير “أداء رائع لصلاح. سجل هدفين وصنع مثلهما في أداء استثنائي”.

وكتب روبن فان بيرسي على حسابه “صلاح” ثم أشار بكرات نارية.

ولم يعلق حساب روما على تويتر على أهداف صلاح بشكل مبالغ فيه لكنه اكتفى بذكر توقيت الهدفين فقط دون أي تعليقات إضافية سواء بالإشادة أو غيرها باعتباره كان لاعبا سابقا بالفريق.

وأشاد حساب ليفربول على تويتر بالملك المصري من جديد لكنه كتب يقول عقب نهاية المباراة “انتهى الشوط الأول فقط وينتظرنا 90 دقيقة أخرى في روما”.

ولم تكتف التعليقات على لاعبي ليفربول السابقين أو حتى اللاعبين الإنجليزي حيث علق كارليس بويول قائد برشلونة السابق على حسابه في تويتر بنشر أربع كفوف في إشارة إلى تصفيقه لصلاح رغم أنه لم يلعب معه من قبل.

ونشرت صحيفة “مترو سبورت” صورة ضخمة لمحمد صلاح على صدر صفحتها الرئيسية قائلة “عرض المو” في إشارة إلى تألق محمد صلاح اللافت في المباراة.

وتبعتها صحيفة “إكسيبريس” بصورة لفريق ليفربول بعنوان “رجال مو 5 الرومان 2”.

وعنونت تيلغراف :”صلاح لا يمكن إيقافه”.