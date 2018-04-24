مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ..‎ زيدان: لن نخلع “ملابسنا الداخلية” من الرعب في أليانز آرينا

ظهر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بحالة مزاجية جيدة عشية مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مؤكدا أن لاعبيه لن يخلعوا “سراويلهم” في أليانز آرينا معقل النادي البافاري في إشارة إلى سعي الفريق الملكي للفوز في ميونخ.

وقال المدرب الفرنسي للصحفيين ” “لن نخلع ملابسنا الداخلية من الرعب في أليانز آرينا. لا يوجد شيء من هذا القبيل. اعتدنا على خوض مثل هذه المواجهات وجاهزون نفسيا وبدنيًا لتقديم مباراة رائعة”.

ويفتقد بطل ألمانيا، الساعي للثأر لهزيمته أمام ريال العام الماضي في سقوطه الرابع على التوالي أمام منافس إسباني، التشيلي الدولي أرتورو فيدال الغائب لنهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة لكنه سيستعين بالكولومبي جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد السابق.

وعلّق زيدان على رحيل رودريغيز على سبيل الإعارة من النادي الملكي إلى بايرن ميونخ قائلًا “لم أكن أريد رحيله. أراد اللعب أكثر وأنا أتفهم وجهة نظره جيدًا. خلال العام الحالي ظل لاعبون آخرون على مقاعد البدلاء أيضًا. أتفهم أن دوافعه كبيرة خلال المباراة لأنه يريد الظهور بشكل جيد”.

وتابع الأسطورة الفرنسية “أي شخص يعتقد أني ضد جيمس فهو مخطئ. إنه لاعب رائع وأتوقع تقديمه مباراة جيدة ونحن كذلك. الفريق بحالٍ جيدة على الصعيدين البدني والذهني، ونحن مستعدون لخوض مباراة كبيرة. يريد جميع اللاعبين المشاركة في هذا النوع من المباريات وسنحاول تقديم مباراة كبيرة غدًا”.

وسيكون الأمل الوحيد أمام ريال مدريد أن يحاول تقليل خسائره هذا الموسم من خلال الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا.