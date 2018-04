هدف محمد صلاح يتفوق على مقصية كريستيانو رونالدو ويحصد جائزة هدف الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي “يويفا”، فوز هدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل هدف في مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بفضل هدفه الذي سجله في مباراة مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 2-1.

وحصل هدف صلاح على 39% من إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في الاستفتاء، متفوقًا على هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، في مرمى يوفنتوس الإيطالي في مباراة الذهاب بينهما، والتي انتهت بفوز الريال 3-0، والذي حصل على 30%، فيما جاء هدف تشامبيرلين، لاعب ليفربول، في مرمى السيتي في لقاء الذهاب على المركز الثالث وحصل على 14% من إجمالي عدد الأصوات.

The fans have voted…

And Salah's expert finish at Man. City has won #UCL Goal of the Week ⚽️????

???? https://t.co/CL0b9kkjIV pic.twitter.com/P5ZJWKfUbv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2018