قبل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.. إصابة قوية تضرب فيدال (صور)

أظهرت صور نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية عن تعرض نجم بايرن ميونخ الألماني، أرتور فيدال، لإصابة قوية في المران، اليوم الأحد.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن اللاعب يبدو أنه تعرض لإصابة قوية في قدمه اليمنى خلال محاولته اللحاق بالكرة ليسقط فورًا على الأرض.

وأظهرت الصور معاناة اللاعب حيث تدخل زملاؤه والجهاز الطبي لمساعدته على النهوض، وتم إحضار عربة الغولف للذهاب به سريعًا لغرفة العلاج.

فيدال كان يكمل عملية تأهيله من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي استبدل بسببها بعد 36 دقيقة فقط.

وغاب فيدال عن مباريات أوجسبورغ والإياب ضد إشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ بسبب الإصابة، وكان من المتوقع عودته ضد باير ليفركوزن في كأس ألمانيا، يوم الثلاثاء.

وحقق بايرن ميونخ فوزًا ساحقًا على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 5 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على ملعب “أليانز آرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

كما أوقعت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة، بايرن ميونخ وريال مدريد معًا، والمواجهة الثانية بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي.

وستقام مباراة الذهاب، يوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ، فيما ستقام مباراة الإياب، يوم 1 مايو، في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.