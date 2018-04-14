عمر ماسكاريل.. يشكل صراعًا جديدًا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

لن تمثل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الصراع الوحيد بين الناديين الكبيرين الفترة المقبلة، لكن سيتجدد الصراع بينهما على عمر ماسكاريل.

ماسكاريل لاعب خط وسط ريال مدريد المعار إلى إينتراخت فرانكفورت سيكون محل صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ الصيف الحالي، حيث يسعى النادي البافاري بقيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش لضمه من فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت عندما يبدأ مهمته مع بايرن.

كما أن ريال مدريد ينوي تفعيل بند استعادة شراء اللاعب من فرانكفورت، بعد تألقه الموسم الحالي وذلك مقابل 4 ملايين يورو فقط.

ويدرك ريال مدريد أن السعر الحقيقي لماسكاريل أعلى بكثير من 4 ملايين يورو المنصوص عليها في العقد مع فرانكفورت، خاصة وأن العديد من أندية البوندسليغا تهتم بشراء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، على رأسها بايرن ميونخ الذي تولى مسؤوليته كوفاتش عقب رحيله عن آينتراخت فرانكفورت.

وسيتخذ القرار بشأن عودة اللاعب لريال مدريد المدير الفني المقبل للنادي الملكي، سواء استمر زين الدين زيدان أو تولى مدرب جديد المسؤولية، خاصة وأن هناك العديد من لاعبي خط الوسط مثل كاسمييرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وماتيو كوفاسيتش سيغيبون عن فترة الإعداد للموسم الجديد؛ بسبب مشاركتهم في نهائيات كأس العالم، ما يعني أن عمر سيكون ضمن تشكيلة مدريد في الجولة الصيفية.

ويمكن للاعب الشاب أن يحصل على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية خلال المباريات الودية ومن ثم بداية الموسم.

في الوقت ذاته، يسعى كوفاتش لحث بايرن ميونخ على شراء اللاعب الذي سيعزز صفوف النادي البافاري، رغم أن ريال مدريد يرفض بشكل قاطع السماح لأحد منافسيه المباشرين بشراء أحد لاعبيه الشبان الواعدين.