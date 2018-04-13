قوانين “يويفا” تحسم مشاركة جيمس رودريغيز في مباراتي ريال مدريد وبايرن ميونخ

نفت صحيفة “آس” الإسبانية الأخبار التي راجت بعد القرعة والتي تخص النجم الكولومبي جيمس رودريغيز بمنعه من المشاركة في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ يستطيع إشراك رودريغز في مباراتي نصف النهائي أمام فريقه الأصلي ريال مدريد لعدم إمكانية وضع بند ” الخوف ” في عقود الإعارة قاريًا بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .

وتحرص الفرق الكبرى في إسبانيا على وضع ” بند الخوف ” في عقود إعارة لاعبيها محليًا حتى لا يلعبوا المواجهات المباشرة أمامها، لكنها قاريًا لا تستطيع فرض نفس البند، لكون الويفا يمنعه في قوانينه.

وأعار ريال مدريد نجمه الكولومبي الصيف الماضي لبايرن ميونخ لمدة موسمين مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة لبند يسمح للفريق الألماني بشراء عقده نهائيًا بمبلغ يقارب 43 مليون يورو.

وتألق النجم الكولومبي منذ مجيء المدرب الألماني يوب هاينكس، وأصبح عنصرًا أساسيًا في بايرن ميونخ، وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة بايرن ميونخ أخبرت إدارة ريال مدريد رغبتها في تفعيل بند شراء عقد اللاعب نهائيًا الصيف المقبل.

وتلقى النجم الكولومبي كدمة في الفخذ خلال لقاء إشبيلية وما زال الفريق الألماني لم يعلن عن مدة غيابه عن الملاعب وإمكانية غيابه عن لقاء الذهاب المقرر يوم 25 من الشهر الحالي.

من جهة أخرى سيستفيد ريال مدريد من فترة راحة أكثر من منافسه بايرن ميونخ قبل لقاء الذهاب المقرر يوم 25 من الشهر الحالي، لكونه سيواجه الأربعاء المقبل في الدوري الإسباني ولن يلعب لقاءه أمام إشبيلية يوم 21 بسبب نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يجمع الفريق الأندلسي ببرشلونة.

فيما يلعب بايرن ميونخ لقاءه بالدوري الألماني يوم 21 من الشهر الحالي أمام هانوفر قبل 4 أيام من المواجهة أمام ريال مدريد.

ويبقى أمام المدرب الألماني فرصة منح الراحة للاعبيه الأساسيين لكونه حسم لقب الدوري الألماني مبكرًا.