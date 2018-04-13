فلورنتينو بيريز توقع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

توقع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريح سابق لصحيفة ” لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، مواجهة فريقه لبايرن ميونخ في نصف النهائي، وهو ما حدث فعلًا بعد إجراء القرعة اليوم.

وقال فلورنتينو بيريز للصحيفة الإيطالية: “أتوقع أن نواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي الفريق الذي نواجهه دائمًا”.

والتقى الفريقان 24 مرة في المسابقة وفي كل الأدوار، لكن في نصف النهائي تواجها 6 مرات سابقة، تأهل خلالها بايرن ميونخ 4 مرات مقابل مرتين لريال مدريد.

وفاز ريال مدريد باللقبين حين أقصى الفريق الألماني في 2000 و2014، في حين فاز بايرن ميونخ بلقبين 1976 و2001، وخسر لقبين 1987 و2012 حين أقصى الفريق الملكي.

كما لم يتم إقصاء المدرب يوب هاينكس أمام الفرق الإسبانية في دوري الأبطال، إذ أقصى ريال مدريد في 2012 وبرشلونة في 2013 من نصف النهائي، وإشبيلية هذا الموسم من ربع النهائي.



وأكد هاينكس (72 عامًا) على صعوبة مواجهة ريال مدريد ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” قوله: “ستكون مواجهة بين عمالقة الساحرة المستديرة، الفريقان لديهما تاريخ عريق في كرة القدم الأوروبية”.

وأضاف هاينكس: “ريال مدريد فريق كبير، ويضم لاعبين رائعين، في دوري الأبطال لا يوجد خصم ضعيف وآخر قوي”.

وأكمل: “موسم الثلاثية؟ لقد لعبنا ضد يوفنتوس وبرشلونة، وأتمنى أن يكون هذا فأل خير”.

وتحدث هاينكس عن ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد ضد يوفنتوس في اللحظات الأخيرة، وقال: “لا أعتقد أن الأمر جدليًا، يمكن احتساب هذه العقوبة، ويمكن الاختلاف في الآراء، لكنني لا أفكر كثيرًا في انتقاد القرارات، ومن المهم أن تلعب هذه المباريات بشكل منضبط”.

وعن رونالدو قال: “هناك دائمًا لاعبون مميزون، ورونالدو واحد منهم، بجانب ليونيل ميسي، توني كروس أكد لي أيضًا أن رونالدو يتمتع بعقلية تدريب عالية ولديه شخصية جيدة، آمل ألا يكون في أفضل حالاته ضدنا”.

من جهته قال حسن صلاح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ لشبكة سكاي سبورتس”: “ريال مدريد خصم كبير، وأطاح بنا من ربع النهائي الموسم الماضي، نريد تقديم أداء أفضل هذا العام”.

وأضاف “هدفنا العبور للمباراة النهائية، أنا متفائل، نحن نكن كل الاحترام لريال مدريد، ولكننا لا نشعر بالخوف”.