اليويفا يصدر قراره بشأن سيرجيو راموس

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قراره بشأن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الذي تواجد في نفق اللاعبين قل نهاية مباراة فريقه أمام يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وقرر اليويفا عدم فتح أي إجراء تأديبي ضد راموس، حسب ذكرت إذاعة “ماركا” الإسبانية.

وسيكون بإمكان راموس المشاركة مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الحكم اللقاء، البريطاني مايكل أوليفر قد أشار في تقريره التحكيمي بعد اللقاء إلى تواجد راموس في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ولكنه أشار في نفس الوقت ان اللاعب لم يتواجد “داخل الملعب”.