قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تحيي الثأر القديم بين روما وليفربول

وضعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريقَي روما وليفربول في مواجهة متكافئة، من أجل مقعد في نهائي كييف، لكن اللقاء أيضًا يعد ثأريًا للفريق الإيطالي الذي يحتفظ بذكرى سيئة من الفريق الإنجليزي.

ولا يتضمن تاريخ روما قاريًا سوى كأس شرفية كانت تقام على هامش المعارض التجارية، وهي كأس المعارض الأوروبية وفاز بها العام 1960، وقد خسر نهائي كأس الاتحاد الأوروبي العام 1991 أمام مواطنه إنتر ميلان، ودوري أبطال أوروبا 1984 أمام ليفربول الإنجليزي في عقر داره بضربات الترجيح.

ويعد الوصول إلى نهائي نسخة 1984 أفضل إنجاز قاري لروما، إذ لعب النهائي في ملعب الأولمبيكو في روما، معقل الفريق أمام ليفربول الذي كان متوجًا قبل ذلك بـ 3 ألقاب.

وتعادل الفريقان في اللقاء 1/1 قبل أن يحسم الفريق الإنجليزي اللقب بضربات الترجيح 4/2.

وعاد الفريقان إلى المواجهة مرة أخرى في دور الـ16 من نسخة 2000/2001، وتمكن ليفربول من التأهل بعدما فاز في روما 2/0 وخسر على ملعبه 1/0.

وتقابل الفريقان في النسخة الموالية 2001/2002 في دوري المجموعات وتأهل الفريق الإنجليزي بعدما تساوى في رصيد النقط 7 مع الفريق الإيطالي خلف برشلونة المتصدر، وحسمت المواجهات المباشرة المركز الثاني لفائدة ليفربول الذي تعادل في إيطاليا سلبيًا وفاز في ملعبه 2/0.

الإقصاء مرتان أمام ليفربول وخسارة نهائي أمام نفس الفريق في المسابقة الأهم قاريًا، يطارد روما خلال مواجهة الفريقين المرتقبة في نصف نهائي النسخة الحالية، إذ سيسعى لكسر النحس والثأر من زملاء لاعبه السابق الدولي المصري محمد صلاح.