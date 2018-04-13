قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. 4 فرق من 4 بلدان مختلفة

يعود نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليشهد تواجد 4 فرق من 4 بلدان مختلفة بعد غياب منذ موسم 2009/2010، وهو الموسم الذي شهد تواجد برشلونة وإنتر ميلان المتوج باللقب وبايرن ميونخ الوصيف وأولمبيك ليون.

وظلت إسبانيا تحتفظ بفريقين في نصف النهائي طيلة 7 مواسم حيث حضر ريال مدريد بشكل دائم ورافقه برشلونة 4 مرات وأتلتيكو مدريد 3 مرات ولعب نهائي إسباني خالص في مناسبتين 2013/2014 و2015/2016، ونهائي ألماني خالص 2012/2013.

وفي موسم 2012/2013 حضر فريقان من إسبانيا وهما برشلونة وريال مدريد، وفريقان من ألمانيا وهما بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ولعبا النهائي.

ورغم نتائج الذهاب التي كانت في صالح برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول بشكل كبير، لكن الفرق المستفيدة ذهابًا عانت في الإياب وانتفض روما وقلب الطاولة على برشلونة، في حين احتاج ريال مدريد لضربة جزاء مثيرة للجدل للتخلص من يوفنتوس.

وضمنت البطولات الأربع الكبرى في أوروبا مكانًا في نصف النهائي وهي إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا بقرار من الاتحاد الأوروبي بمنحها 4 مقاعد مباشرة لدوري المجموعات الموسم القادم.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي ببلوغه نصف النهائي للموسم الثامن على التوالي فاز خلالها باللقب 3 مرات وخرج 4 مرات على يد برشلونة وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ويوفنتوس.

بينما يتواجد بايرن ميونخ للمرة الثامنة في النسخ التسع الأخيرة وغاب عن نصف النهائي الموسم الماضي لأنه خرج من ربع النهائي على يد ريال مدريد البطل في لقاء مازال يثير الجدل.

وعاد ليفربول لنصف النهائي بعد غياب طويل ومنذ موسم 2007/2008، حيث خرج أمام جاره تشيلسي، علمًا أنه خسر أيضًا نهائي موسم 2006/2007.

بينما يحقق روما إنجازًا رائعًا في المسابقة ومنذ لعبه نهائي 1984 الذي خسره أمام ليفربول لم يحقق فريق العاصمة الإيطالية إنجازات كبيرة في المسابقة.



3 أبطال في نصف النهائي

يتواجد في نصف النهائي 3 أبطال يحملون 22 لقبًا وهم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 12 لقبًا، وحامل لقب أخر لقبين، وبايرن ميونخ وليفربول الفائزان بـ 5 ألقاب لكل منهما، بينما لم يتوج روما بأي لقب في المسابقة.

نسخة 2010 تبشر روما

في آخر نسخة تواجد 4 فرق من 4 دول تُوِّج فريق إيطالي بالمسابقة وهو إنتر ميلان وبدوره كان غاب عن التتويج بالمسابقة فترة طويلة استمرت منذ 1965 حين فاز بلقبه الثاني على التوالي.

خبرة المسابقة

يمتلك فريقا ريال مدريد وبايرن ميونخ خبرة كبيرة في المسابقة في السنوات الأخيرة، فالفريق الملكي تواجد دائمًا في نصف النهائي وفاز باللقب 3 مرات، في حين الفريق الألماني تواجد بدوره في نصف النهائي بشكل شبه دائم وتُوِّج بلقب وخسر مرتين النهائي.

الخبرة تضع الفريقان في وضع المرشح الأبرز للفوز بلقب النسخة الحالية وقد يلعبان النهائي في حال جنبتهما القرعة.

يورغن كلوب

واجه الألماني يورغن كلوب عدة مرات ريال مدريد وبايرن ميونخ وشكّل في عدة مناسبات حصانا أسودًا للفريقين، حيث سبق أن أخرج ريال مدريد مورينيو من نصف نهائي نسخة 2013، وخسر النهائي أمام بايرن ميونخ.

لكنه في ألمانيا تمكن مرارًا من قهر العملاق البافاري سواء في الدوري أو كأس المانيا أو السوبر الألماني، وهو ما يمنح ليفربول الأمل في التتويج باللقب.

روما حصان أسود

الفريق الإيطالي ليس له ما يخسره في المسابقة فبلوغه نصف النهائي يعتبر إنجازًا كبيرًا وهو ما يجعله يلعب دون ضغوط، ورغم كأن الفرق الثلاثة تتمنى لقاءه في نصف النهائي لكنه قادر على قلب الطاولة بعد الدفعة المعنوية بالفوز وإقصاء برشلونة.