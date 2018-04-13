ماذا يقول التاريخ قبل قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تُسحب، اليوم الجمعة، قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2018 بين الأربعة فرق المتأهلة، وهي ريال مدريد حامل اللقب وبايرن ميونخ وليفربول وروما.

وطيلة مشوار الفرق الأربعة في تاريخ دوري الأبطال تمكن كل منهم من لعب نصف النهائي سابقًا وكانت النتائج على الشكل التالي:

ريال مدريد: بلغ نصف النهائي 28 مرة، تأهل للنهائي، 15 مرة وأُقصي 13 مرة.

بايرن ميونخ: بلغ نصف النهائي 18 مرة، تأهل للنهائي 10 مرات وأُقصي 8 مرات.

ليفربول: بلغ نصف النهائي 9 مرات، تأهل 7 مرات للنهائي، وأُقصي مرتين.

روما: بلغ نصف النهائي مرة واحدة وتمكن خلالها من بلوغ النهائي.

كما تواجهت الفرق فيما بينها سابقًا في المسابقات الأوروبية، وترجح كفة المواجهات المباشرة فريق ليفربول الذي يتفوق على ريال مدريد وروما ويتعادل مع بايرن ميونخ.

ونستعرض إحصائيات المواجهات المباشرة بين الفرق الأربعة:

ليفربول – بايرن ميونخ: فوز وحيد لكل منهما و3 تعادلات.

ليفربول – ريال مدريد: 3 انتصارات لليفربول، وانتصاران لريال مدريد.

بايرن ميونخ – ريال مدريد: 11 فوزًا لكل منهما، وتعادلان.

بايرن ميونخ – روما: 5 انتصارات لبايرن ميونخ وفوز لروما.

ليفربول – روما: 3 انتصارات لليفربول، وفوز لروما وتعادلان.

ريال مدريد – روما : 6 انتصارات لريال مدريد و3 انتصارات لروما وتعادل.