احتفالات راموس قد تدفعه للغياب عن ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

بات سيرجيو راموس قائد ريال مدريد قريبًا من الغياب عن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مع تزايد احتمالية إيقافه المباراة المقبلة بعد احتفاله مع زملائه بالتأهل إلى الدور المقبل عقب هدف سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في شباك يوفنتوس في إياب دور الثمانية يوم الأربعاء.

وبدا أن يوفنتوس في طريقه إلى انتفاضة تاريخية في استاد سانتياغو برنابيو، وأن المواجهة ستمتد إلى شوطين إضافيين بعد أن سجل ماريو مانزوكيتش هدفين في الشوط الأول، وأضاف بليز ماتودي هدفًا بعد مرور ساعة مستغلًا خطأ كيلور نافاس حارس ريال.

لكن البديل لوكاس فازكيز حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة من المغربي مهدي بنعطية، وسط اعتراضات شديدة من قائد وحارس يوفنتوس جيانلويغي بوفون الذي تعرّض للطرد لدفعه الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

ونال المخضرم بوفون، الذي قد يترك يوفنتوس نهاية الموسم، تصفيقًا حارًا من جماهير ريال في مباراة قد تكون الأخيرة له في دوري الأبطال.

وعقب هدف رونالدو ترك راموس المدرجات، رغم إيقافه، ونزل للاحتفال مع زملائه إلى جوار خط التماس والاقتراب من نفق الملعب المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وهو ما يعارض لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة.

كما شارك راموس في مشادة مع ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس عقب احتساب ركلة الجزاء التي منحت حامل اللقب تأهلًا دراميًا.

ويتوقف إيقاف راموس على تقرير الحكم الإنجليزي، ففي حال ذكر واقعة مشاركته في الاحتفالات، ونزوله إلى أرض الملعب، سيتم إيقافه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طبّق الإيقاف في حادثة مماثلة مع تشابي ألونسو في 2014 عندما ركض عند خط التماس للاحتفال بهدف غاريث بيل خلال الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا على أتلتيكو مدريد رغم إيقافه خلال المباراة ذاتها.