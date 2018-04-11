ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تأهل ريال مدريد الصعب على حساب يوفنتوس؟ ‎(فيديو)

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني إن فريقه لابد أن يتعلم الدرس من مباراة يوفينتوس الإيطالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت تصريحات رونالدو التليفزيونية عقب هزيمة الريال من يوفينتوس بهدف مقابل ثلاثة أهداف، والتأهل على إثرها لنصف نهائي دوري الأبطال بإجمالي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بفوزه بثلاثية نظيفة.

وأكد رونالدو “علينا أن نتعلم من الدرس اليوم، واللعب بكل قوة في المباريات القادمة من البطولة القارية”.

وأضاف “لا أعرف لماذا يحتج ويتباكى لاعبو يوفنتوس، ضربة الجزاء صحيحة 100٪”.

واختتم النجم البرتغالي تصريحاته بالقول “علينا التفكير أولاً في نصف النهائي قبل التأكيد على أننا أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي”.