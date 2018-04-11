بايرن ميونخ يصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إشبيلية

تأهل بايرن ميونيخ للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه اشبيلية في إياب دور الثمانية ليكمل انتصارًا 2-1 في مجموع المباراتين ويبقي على آماله في الفوز بالثلاثية هذا الموسم.

ولم يكن بايرن، الذي خاض دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي، في حاجة إلى اللعب بأفضل مستوياته وسيطر على اللقاء بعدما ظهر الفريق الإسباني بلا حول أو قوة ولم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى العملاق الألماني.

واستفاد بايرن، الذي كانت آخر مرة حقق فيها الثلاثية في 2013 تحت قيادة المدرب الحالي يوب هاينكس، من التفوق ذهابًا 2-1 في إسبانيا الأسبوع الماضي.

وأنهى اشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خواكين كوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب التحام عنيف.

ورغم هذه النتيجة نجح اشبيلية، الذي صعد لدور الثمانية في كأس أوروبا لأول مرة منذ ظهوره السابق الوحيد في هذه المرحلة قبل 60 عامًا في وضع حد لسجل هاينكس القياسي بالفوز في 12 مباراة متتالية بالمسابقة.