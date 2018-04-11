لهذا السبب.. باريس سان جيرمان يواجه خطر الحرمان من المشاركة الأوروبية

أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أن باريس سان جيرمان أخفق في إثبات اتباع معايير اللعب المالي النظيف بعد التأكد من أن أرقام الرعاية التي قدمها النادي الفرنسي مبالغ فيها.

وأثارت صفقات التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي ضجة كبيرة أسفرت عن فتح الاتحاد الأوروبي للعبة تحقيقًا بشأن تمويل النادي الفرنسي لهذه الصفقات التي أنفق عليها النادي 222 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات نيمار، و180 مليون يورو لمبابي.

وأشارت الصحيفة المتخصصة في الأمور الاقتصادية إلى أن باريس سان جيرمان، المملوك لجهات قطرية، بالغ في إيرادات الرعاية المتعاقد معها، ويمكنه أن يواجه عواقب ذلك.

وعانى النادي الباريسي في تحقيق التوازن المطلوب بين ما ينفقه، وما يجنيه من أرباح، ليتماشى مع قواعد الاتحاد الفرنسي، وكذلك الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي هذه النتائج إلى فرض غرافة مالية كبيرة، أو حرمان النادي من المشاركة الأوروبية، الأمر الذي سيستبعد الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحقق في مدى امتثال سان جيرمان قواعد اللعب المالي النظيف، ويحتاج لفرض عقوبات على النادي المملوك لقطر في حال ثبوت ما جاء في الصحيفة.

وسبق للنادي الفرنسي أن تم تغريمه 60 مليون جنيه إسترليني دفعها للاتحاد الأوروبي بسبب عدم تماشيه مع قواعد اللعب المالي النظيف.