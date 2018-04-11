“يويفا” يتهم غوارديولا بـ”سوء التصرف” خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توجيه اتهام بسوء التصرف إلى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد أن طرد، وقضى الشوط الثاني بالمدرجات في هزيمة فريقه 2-1 أمام ليفربول بدوري الأبطال أمس الثلاثاء.

واحتج المدرب الإسباني على إلغاء الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز هدفًا أحرزه ليروي ساني لسيتي في نهاية الشوط الأول من إياب دور الثمانية.

ووجّه الاتحاد اتهامًا إلى غوارديولا بسبب تواصله مع فريقه الفني خلال شوط المباراة الثاني استنادًا إلى البند الأول من المادة 69 من لائحة الانضباط الأوروبية.

كما وجّه الاتحاد أيضًا اتهامًا لليفربول لإشعال جماهيره ألعابًا نارية وإلقاء مقذوفات في ملعب الاتحاد.

وستعقد لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم جلسة استماع بهذا الشأن في 31 مايو أيار المقبل.

وبلغ ليفربول الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بعد الفوز على سيتي 5-1 في مجموع المباراتين.