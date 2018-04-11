فرحة عارمة في الأرجنتين عقب خسارة برشلونة أمام روما في دوري أبطال أوروبا

احتفلت وسائل الإعلام الأرجنتينية بخسارة برشلونة أمام روما بثلاثية نظيفة ووداع النادي الكتالوني لدوري أبطال أوروبا، حتى يتفرّغ ليونيل ميسي للاستعداد لقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

رغم أن معنويات ميسي لا شك قد تأثرت بالخسارة والخروج المبكر من دوري الأبطال إلا أن ذلك سيمنح له الوقت الكافي للراحة قبل كأس العالم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وقالت صحيفة “أوليه”: “ميسي مرهق وبرشلونة ودّع دوري الأبطال عقب خسارة تاريخية أمام روما، سيصل إلى روسيا دون إرهاق على جسده لكن بخيبة أمل كبيرة للخروج من دوري الأبطال”.

وركّزت الصحف المحلية على إصابته في عضلات الفخذ الخلفية التي عانى منها طوال الأسابيع القليلة الماضية وأبعدته عن تشكيلة المنتخب في مباراتي إيطاليا وإسبانيا.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه “ربما يكون أهم شيء من الخروج المبكر من البطولة تعافيه بشكل نهائي من الإصابة التي تحرمه من الأداء بشكل طبيعي”.

وقالت صحيفة “كلارين” إن “الفريق الوطني كان بحاجة لخروج ليو من دوري الأبطال، كان يلعب وهو مصاب في العضلات، والآن يجب عليه أن يركز على حالته البدنية والمعنوية”.

وأشارت صحيفة “لا ناسيون” إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا سيتأثر من الخروج المبكر خاصة وأنه من المرجح أن يتحمل جزءًا كبيرًا من اللوم على الخسارة الكبيرة.

وقالت الصحيفة إن “هذه الخسارة قد تقلّل الأعباء على جسد ميسي لكنها مثّلت صفعة لهيبته وهيبة برشلونة في العالم، باستثناء الحصول على أكبر قدر من الراحة الخسارة غير مفيدة على الإطلاق”.

وأضافت بقولها: “لن يشعر (خورخي) سامباولي بالقلق لأنه يعتقد أن جينات ميسي التنافسية ستبعده عن خيبة الأمل خاصة وأنه يحلم بالتتويج مع المنتخب باللقب”.

ويعوّل الأرجنتينيون على مباريات الليلة أيضًا حيث يلعب الثنائي جونزالو هيغواين وباولو ديبالا مع يوفنتوس في مواجهة ريال مدريد، واحتمال خروجهما من البطولة أكبر عقب الخسارة في تورينو بثلاثية نظيفة، وكذلك سيودع إشبيلية الذي يضم إيفر بانيغا وجابرييل ميركادو البطولة على يد بايرن ميونخ عقب خسارة الفريق الإسباني على ملعب في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.