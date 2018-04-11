هل سيحصل كوتينيو على ميدالية ذهبية حال تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا

لا شك أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة سيساند فريقه السابق ليفربول من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك لمصلحته الشخصية قبل أي اعتبارات أخرى.

وانتقل الدولي البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يشارك مع النادي الكتالوني في دوري الأبطال هذا الموسم بسبب مشاركته مع ليفربول في البطولة ذاتها هذا العام، لكن في حال فوز النادي الإنجليزي باللقب سيحصل على ميدالية ومكافأة مالية من ليفربول.

وشارك كوتينيو في 5 من 6 مباريات خاضها ليفربول في دور المجموعات قبل الانتقال إلى برشلونة مقابل 145 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي.

ويتعيّن على ليفربول، الذي أقصى منافسه المحلي مانشستر سيتي من دور الـ 8، خوض مباراتين في نصف النهائي ثم النهائي، حيث يحصل الفائز باللقب من الاتحاد الأوروبي على 40 ميدالية ذهبية ويقرر النادي فيما بعد إلى أي لاعب يمنحها.

وستجرى قرعة نصف النهائي يوم الجمعة حيث سيواجه ليفربول أحد أندية روما أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ بينما سيقام النهائي في كييف يوم 26 مايو المقبل.