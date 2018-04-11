كلوب مدرب نادي ليفربول: اعتقدت أن فوز روما على برشلونة “مزحة”

اعترف يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بأنه اعتقد أن خسارة برشلونة بثلاثية في روما وغيابه عن قبل نهائي دوري الأبطال “مزحة” لم يصدقها، خاصة في ظل نتيجة مباراة الذهاب ورحيل محمد صلاح عن النادي الإيطالي.

وفي ليلة الثلاثاء، حقق ليفربول الفوز 5-1 في مجموع المباراتين على مانشستر سيتي، بينما سقط برشلونة بهزيمة ساحقة في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.

وتغلب برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف على روما في كامب نو الأسبوع الماضي ما جعل مباراة العودة في روما بمثابة النزهة لرجال المدرب إرنستو فالفيردي.

واعترف المدير الفني الألماني للصحفيين، قائلًا: “أعتقدت أن نتيجة برشلونة كانت مزحة. ليس لأنني لا أحترم روما، إنه فريق رائع. علاوة على ذلك فقد فقدوا محمد صلاح الذي لا يمكن أن يكون سيئًا للغاية! لكن ذلك أدهشني، اعتقدت أن نهائي دوري أبطال أوروبا يمكن أن يجمع بين سيتي وبرشلونة والآن كلاهما خرج”.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول العام الماضي مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، لكن بعد تألقه الموسم الحالي صار سعره نحو 200 مليون خاصة بعدما قادر فريقه إلى قبل نهائي دوري الأبطال لأول مرة من سنوات طويلة.

وعن توقعاته للمباراة المقبلة أوضح كلوب أن كون ليفربول الفريق الإنجليزي الوحيد المتبقي في المسابقة شيء يثقل كاهله، مشيرًا “ليس لدي أي اهتمام على الإطلاق بمقارنتنا مع المنافسين لأن برشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد فازوا بكل شيء في العشرين عامًا الماضية، لكننا لم نحرز أي ألقاب”.

وتابع “لن تصبح بطلًا بين عشية وضحاها، لا يمكن أن نتطور إلا إذا كان لدينا أداء جيد يمكننا التغلب على أي فريق. نحن ما زلنا في مرحلة التطوير، لكننا بالفعل فريق جيد”.