مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية.. 4 أمور هامة يجب أن تعرفها عن صدام دوري أبطال أوروبا

تبدو مواجهة بايرن ميونخ الألماني ضد ضيفه إشبيلية الإسباني مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا سهلة نسبيًا، بعد أن فاز البايرن بنتيجة 2-1 في جولة الذهاب بربع النهائي.

ويراهن الفريق البافاري على خبرات لاعبيه، لعبور عقبة إشبيلية، من أجل تأكيد الفوز والتأهل إلى دور الأربعة في البطولة القارية، بينما يأمل الفريق الأندلسي الصعود وتكرار مفاجأة التأهل خارج دياره، مثلما فعل في الدور الماضي بالإطاحة بنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب “أولد ترافورد”.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة بايرن وإشبيلية..

مفاجأة أولد ترافورد

يسعى فريق إشبيلية “أبناء الأندلس”، لتكرار السيناريو الذي حققه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي فاز عليه في عقر داره أولد ترافورد بهدفين، وهو الأمر الذي يحفز الفريق الإسباني لتكرار المفاجأة أمام البايرن.

ويخشى البايرن هذا السيناريو، خاصة أن إشبيلية ليس لديه ما يخشاه في مواجهة “أليانز آرينا” وليست لديه أي أزمة في الخسارة والخروج أمام البايرن، خاصة أن المعطيات التاريخية وفوارق الإمكانيات تصب في صالح العملاق البافاري.

خبرة هاينكس

يراهن بايرن ميونيخ على خبرات مديره الفني المخضرم يوب هاينكس، الذي أعاد التوازن للعملاق البافاري وساهم في تحسين العروض التي قدمها الفريق.

وحصد هاينكس من قبل لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد الإسباني عام 1998، ومع بايرن ميونيخ عام 2013، وبالتالي فالمدرب صاحب الـ 72 عامًا يملك خبرات التعامل مع البطولة القارية.

قدرات بايرن ميونخ

لا شك أن قدرات بايرن ميونخ تبدو أكبر بكثير من إشبيلية، فالفريق البافاري يملك الثنائي الهجومي المرعب روبرت ليفاندوفسكي النجم البولندي والألماني توماس مولر وكلاهما يشكل خطورة كبيرة على أي دفاع.

ويعتمد هاينكس على الجناحين المخضرمين آريين روبن وفرانك ريبيري، وهناك إمكانية للعب بالثنائي الكولومبي جيمس رودريغيز وتياغو ألكانتارا، مع الدفندر خافيير مارتينيز في وسط الملعب للتحكم في الإيقاع.

وأكد هاني رمزي، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن بايرن ميونخ يملك أفضلية كبيرة على إشبيلية في ظل قدرات لاعبيه وإمكانياتهم الكبيرة.

وأضاف: “كل شيء وارد في كرة القدم، لكن عقلية الألمان تعمل ألف حساب للمنافسين وهو أمر يزيد صعوبة مهمة إشبيلية”.

بن يدر أخطر أسلحة مونتيلا

يضع المدرب الإيطالي فيتشنزو مونتيلا المدير الفني لإشبيلية على طريقة 4-3-3 التي سيكون لها دور كبير في حشد أسلحة الفريق الإسباني الهجومية وإمكانية إزعاج دفاع البايرن.

ويعتمد مونتيلا على وجود هدافه الفرنسي وسام بن يدر، وربما يكون الأخير سلاحًا مهمًا في الشوط الثاني، مثلما فعل في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع البدء بالمثلث الهجومي بابلو سارابيا وساندرو ولويس مورييل.

يلعب مونتيلا على سرعات سارابيا وخلفه اللاعب ستيفن نزونزي ومورييل، وخلفه فرانكو فاسكيز والظهير الأيسر سيرجيو اسكوديرو، وهو الأمر الذي سيكون عقبة أمام بايرن ميونيخ لإيقافه.