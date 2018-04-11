هل أصبح دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا عقدة نادي برشلونة؟

غادر نادي برشلونة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد روما الإيطالي، يوم الثلاثاء، بعد الخسارة في الإياب 3-0 وكان فاز ذهابًا 4-1 ليودع البطولة بمجموع اللقاءين 4-4، لكنه دفع غاليًا ثمن الهدف الذي دخل مرماه في “كامب نو”.

وغادر برشلونة دور ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي والثانية على يد فريق إيطالي، بعدما خرج الموسم الماضي على يد يوفنتوس بالخسارة ذهابا 3-0 والتعادل سلبيًا في الإياب في ملعبه.

وخلال خمسة المواسم الأخيرة خرج برشلونة من ربع النهائي 4 مرات وتوج باللقب مرة واحدة كانت موسم 2014-2015، علمًا أن مواطنه أتلتيكو مدريد أخرجه من ربع النهائي موسمي 2013-2014 و2015-2016.

كما فشل برشلونة في 7 مواسم في التتويج باللقب 6 مرات وحمل الكأس مرة واحدة، ومنذ تتويجه برفقة بيب غوارديولا موسم 2010-2011 خرج من نصف النهائي مرتين وربع النهائي 4 مرات.

وخلال الفترة نفسها فاز غريمه التقليدي ريال مدريد باللقب 3 مرات، وفاز بايرن ميونخ بلقب، وتشيلسي بلقب، وما زال لقب هذا الموسم ينتظر البطل.

وأصبح دور ربع نهائي مقصلة برشلونة في 3 مواسم، رغم أنه دخله مرشحًا للعبور سواء أمام أتلتيكو مدريد أو يوفنتوس أو روما.

وأعتبر جوزيب ماريا بارتوميو، الإقصاء بمثابة يوم حزين وعبر عن أسفه لعشاق الفريق، مؤكدًا أن المشروع سيستمر للفوز باللقب في السنوات المقبلة.

وقال بارتوميو: “كانوا أفضل منا.. إنها هزيمة قاسية ويوم حزين بالنسبة لنا، الحزن سنتتركه داخلنا ونهنئ روما على التأهل”.

وأضاف رئيس برشلونة: “كانوا أفضل منا وسيطروا علينا، سيطروا على اللقاء منذ البداية واستحقوا التأهل، سنحلل اللقاء بهدوء وكانت كل المعطيات تؤكد أننا في الطريق نحو نصف النهائي”.

وتابع: “نشعر بالأسف لأنصارنا حول العالم، لدينا فريق تنافسي سنعود للفوز بلقبي الليغا وكأس الملك”.

وأردف: “نريد دائمًا الفوز بدوري الأبطال ولدينا فريق جيد، وكل سنة نقاتل من أجل اللقب، والإقصاء جزء من المنافسة لكن علينا تحليل ذلك، كل اللقاءات مهمة لكننا تلقينا ضربة قاسية أمام روما”.