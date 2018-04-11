ماذا قال غوارديولا عن خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول؟

كان بيب غوارديولا في موقف دفاعي غير معتاد في نهاية أسبوع شهد هزيمة فريقه مانشستر سيتي ثلاث مرات أمام منافسين محليين بعدما ودع دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وحدث الضرر لآمال سيتي الأوروبية قبل ستة أيام عندما خسر 3-صفر في آنفيلد، لكن الألم ظهر على وجه المدرب الإسباني بعد الهزيمة 2-1 على أرضه في الإياب، أمس الثلاثاء.

واهتزت شباك سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بثمانية أهداف في المباريات الثلاث، وفرط في تقدمه بهدفين أمام جاره يونايتد في قمة مانشستر ليخسر 3-2.

ورغم أن الفريق قدم أداء رائعًا في كل هذه المباريات، فإن هذا الأسبوع خفف من بريق التألق هذا الموسم الذي سينتهي عاجلًا أم آجلًا بحصد لقب الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا بعد الهزيمة أمام ليفربول، أمس الثلاثاء: “على مدار 11 شهرًا ظهرت أمور جيدة وأخرى سيئة.. كنت مع رئيس النادي وشاهدت لغة جسد اللاعبين. لن تجد فريقًا يمكنه الحفاظ على إيقاعه والسرعة في هذا العدد من المباريات. هذا شبه مستحيل.

“خسرنا أمام ليفربول ثم يونايتد ثم ليفربول مرة أخرى.. يجب أن أحلل ماذا فعلنا في عشرة أشهر واعتقد أنه كان جيدًا”.

ويتصدر سيتي الدوري بفارق 13 نقطة قبل ست مباريات من النهاية وتضمن هذا الموسم مسيرة دون هزيمة في 18 مباراة متتالية.

وقال غوارديولا: “لا يمكننا مقارنة مع فعلناه في الدوري عندما نكون هنا. كنا نأمل في حصد اللقب في مباراتنا الأخيرة (ضد يونايتد) وكنا نحلم بالتأهل لقبل النهائي (في دوري الأبطال). لكن يجب أن نفكر في ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل في الموسم المقبل”.

* كبار أوروبا

وستسيطر على هذه الأفكار حقيقة أن أمل المدرب الإسباني في وضع سيتي مع كبار أوروبا بجانب فريقيه السابقين برشلونة وبايرن ميونيخ سيظل الهدف الذي يجب تحقيقه.

واعتمد غوارديولا على تشكيلة هجومية ضد ليفربول في الإياب مع وجود ثلاثة مدافعين فقط، وكان يمكن أن تنجح المغامرة عندما تقدم في الدقيقة الثانية بهدف غابرييل جيسوس ليهيئ الأوضاع أمام هجوم متواصل في الشوط الأول.

لكن المدرب الإسباني كان غاضبًا من قرار الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز بإلغاء هدف ليروي ساني بداعي التسلل في نهاية الشوط الأول وأدى احتجاجه إلى طرده.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة ارتدت من جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، إلى ساني.

وقال غوارديولا: “لم أوجه للحكم أي إهانة وكنت مهذبًا وعلى حق. لكن ماتيو لاهوز حكم استثنائي. يحب أن يكون مختلفًا واستثنائيًا.

“أبلغته أنه كان هدفًا صحيحًا عندما تم تمرير الكرة إلى ليروي ساني. ولهذا السبب طردني. الأمور كان يمكن أن تكون مختلفة لو أصبحت النتيجة 2-صفر”.

وتابع غوارديولا، الذي أشار إلى استحقاق ليفربول التأهل “الأمر مختلف عندما كان هدف محمد صلاح في آنفيلد من تسلل. الأمر مختلف عندما تم (إلغاء هدف) غابرييل جيسوس في آنفيلد”.