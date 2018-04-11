مباراة برشلونة وروما.. إنيستا يتحدث عن خروج البلوغرانا “المؤلم” ورحيله للدوري الصيني

عانى أندريس إنيستا لاعب، وسط برشلونة، لتقبل هزيمة فريقه المفاجئة 3-صفر أمام روما ووداع دوري أبطال أوروبا، بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب، بينما وصف سيرجيو بوسكيتس الخروج بأنه أسوأ لحظة في مسيرته.

وبدا أن عبور برشلونة إلى قبل النهائي مجرد مسألة وقت عندما فاز 4-1 في الذهاب، لكنه قدم أسوأ أداء هذا الموسم بالاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية وخسر بثلاثية إيدن جيكو وركلة جزاء من دانييلي دي روسي وضربة رأس من كوستاس مانولاس.

وقال إنيستا الذي ظهر الحزن على وجهه بوضوح للصحفيين: “الأمر مؤلم لأنه لا يوجد من توقع خروجنا بعد هذه الأفضلية، لكننا نعلم حقيقة دوري الأبطال عندما تسير الأمور بشكل سيئ وترتكب العديد من الأخطاء ولا تتأقلم في المباراة”.

وودع برشلونة دوري الأبطال من دور الثمانية للموسم الثالث على التوالي وانتهت آماله في الفوز بالثلاثية.

وقال إنيستا: “من الصعب تقبل خروجنا لأن أملنا كان كبيرًا هذا الموسم لكن (دوري الأبطال) أفلت من أيدينا مرة أخرى.

“هذه خيبة أمل كبيرة بعد موسم رائع. الآن نشعر بحالة سيئة”.

وأشار قائد برشلونة إلى أنه ربما يرحل عن الفريق التي نشأ بين جدرانه بنهاية الموسم والانتقال إلى الدوري الصيني، وقال إن ذلك “يؤلم بشكل أكبر”.

وكان بوسكيتس أكثر قسوة من إنيستا عند انتقاد أداء الفريق.

وأضاف: “ليلة صعبة للغاية وحزينة ويجب نسيانها. علينا الاعتذار للجماهير بعد هذا السقوط.

“هذه أكثر لحظة مؤلمة في مسيرتي مع برشلونة بسبب كيفية حدوثها”.

وخسر برشلونة، بطل أوروبا خمس مرات، 3-صفر أمام مستضيفه يوفنتوس في دور الثمانية للبطولة في الموسم الماضي.

وتابع بوسكيتس: “سأكذب لو قلت إننا سنتعلم من هذا الأمر لأن في العام الماضي خرجنا بالطريقة ذاتها”.

وأردف: “نتائجنا في أوروبا في أخر عامين كانت سيئة للغاية. يجب أن نغير الكثير من الأمور لو أردنا الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى”.