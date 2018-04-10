ما الأخطاء التي ارتكبها الحكم لاهوز في مباراة مانشستر سيتي وليفربول؟ (فيديو)

لم يكن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متفائلًا عندما تم تعيين الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة إياب دور الثمانية بين سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد نظرًا للتاريخ السلبي الذي يجمع الرجلين.

واعترض المدير الفني الإسباني على اختيار مواطنه لإدارة مباراة ليفربول خاصة وأن الحكم نفسه أدار مواجهة سيتي وموناكو في البطولة ذاتها الموسم الماضي والتي أسفرت عن تأهل موناكو لدور الثمانية.

وقال غوارديولا قبل المباراة عن لاهوز “أتذكر ما حدث في العام الماضي. كانت النتيجة 1-1 على ملعب موناكو وكان يجب احتساب ركلة جزاء واضحة لسيرجيو أغويرو وطرد المدافع لكن الحكم لم يحتسب أي شيء ومنح أغويرو بطاقة صفراء وبدلًا من التقدم 2-1 تأخرنا بالنتيجة نفسها. هذه الحالات مهمة في مثل هذه الأدوار من البطولة”.

وأدار الحكم البالغ عمره 41 عامًا وسيشارك في إدارة مباريات كأس العالم المقبل في روسيا مباراتين لسيتي من قبل في دوري الأبطال احتسب خلالهما ثلاث ركلات جزاء ضد الفريق الإنجليزي منها اثنتان لنابولي في دور المجموعات الموسم الحالي وواحدة لموناكو في دور الستة عشر الموسم الماضي.

وأمام ليفربول تقدم سيتي بهدف مبكر للبرازيلي غابرييل جيسوس بعد دقيقتين وبدا أن أصحاب الأرض في طريقهم لعودة لا تنسى في النتيجة لتعويض الخسارة بثلاثية نظيفة في أنفيلد الأسبوع الماضي بعدما هاجم بلا هوادة لكن ليفربول استبسل في الدفاع وسدد برناردو سيلفا في القائم في الدقيقة 40.

وبعدها بدقيقتين أعتقد ليروي ساني أنه أضاف الهدف الثاني لسيتي لكن لاهوز ألغى الهدف بداعي التسلل وسط اعتراضات شديدة من لاعبي سيتي.

وأثناء خروج الفريق للاستراحة احتج غوارديولا على الحكم ليطرده ويقضي الشوط الثاني في المدرجات لتتحقق نبوءة المدير الفني الإسباني ويودع فريقه البطولة على يد لاهوز.

وقال جمال الشريف محلل التحكيم بقنوات بي إن سبورتس إن لاهوز ألغى هدفًا صحيحا للسيتي، فلاعب مانشستر سيتي ساني لم يتلق الكرة من زميله، الكرة عادت من مدافع ليفربول والهدف الملغي صحيح”.

وأشار الشريف أيضًا إلى أن هدف مانشستر سيتي غير صحيح، حيث كان هناك خطأ من رحيم ستيرلينغ على فان دايك مدافع ليفربول.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح في التسجيل مجددًا حيث أدرك التعادل لليفربول عندما اندفع ساديو ماني داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لترتد من الحارس البرازيلي إيدرسون ويتابعها صلاح في الشباك.

كما سجل زميله روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في المباراة والثامن له في البطولة هذ االموسم ليقضي على آمال سيتي في بلوغ قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وأكد المدرب الإسباني أن سبب طرده خلال المباراة يعود لاحتجاجه على إلغاء هدف الألماني ليروي ساني في الدقيقة 40 بداعي التسلل ، لكن الحكم لاهوز اعتبر احتجاج المدرب السابق لبرشلونة مبالغ فيه.

وقال غوارديولا :” ذهبت للحكم وقلت له أن ليروي ساني لم يكن متسللًا وأنه هدف صحيح لكونه تلقى الكرة من لاعب ليفربول وهو السبب الذي جعله يطردني”.

وأكد المدرب الإسباني أن أخطاء الحكام في هذه المرحلة من دوري الأبطال تكون مؤثرة وصعبة وقال :” في مثل هذه المسابقات الفرق تكون متساوية وقريبة من بعضها وهو ما يجعل القرارات الخاطئة للحكام مؤثرة على النتيجة والإقصاء .”

وهنأ غوارديولا ليفربول على بلوغ نصف النهائي مؤكدًا أن مانشستر سيتي لن يستسلم وقال :” سنعود الموسم القادم ونحاول الفوز باللقب .”