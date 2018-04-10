ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح وصيفًا لرونالدو برفقة نجمين آخرين

نجح الدولي المصري محمد صلاح في التسجيل مجددًا ليتقدم في ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا هذا العام عندما سجل هدف السبق لليفربول في شباك مستضيفه مانشستر سيتي في الفوز بهدفين مقابل هدف ليقود الفريق إلى قبل نهائي دوري الأبطال.

وهذه أول مرة يتأهل فيها الفريق الإنجليزي إلى هذا الدور في البطولة الأوروبية الأبرز من سنوات طويلة بفضل تألق صلاح الذي سجل 29 هدفًا يتصدر بهم هدافي البريميرليغ حتى الآن.

وانتهت أحلام سيتي في بلوغ قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخه عندما اندفع ساديو ماني داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لترتد من الحارس البرازيلي إيدرسون ويتابعها صلاح في الشباك محرزا هدفه السابع في دوري الأبطال هذا الموسم و39 في كافة البطولات.

واصبح النجم المصري في مركز الوصيف خلف رونالدو بالمشاركة مع وسام بن يدر وزميله في ليفربول روبيرتو فيرمينو.

قووووووووووووووووووووووول التعادل لـ ليفربول 1-1 محمد صلاح حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/6aV0OrdpRa — صـقـر أهـداف (@S8R_HD44) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

كما سجل زميله روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في المباراة والثامن له في البطولة هذ االموسم.

وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد خروج برشلونة المفاجئ على يد روما بالخسارة بثلاثية نظيفة في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية وعدم تسجيل ليونيل ميسي أي أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ): 14 هدفًا

الفرنسي وسام بن يدر ( إشبيلية ) : 8 أهداف

المصري محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف

البرازيلي روبرتو فيرمينو ( ليفربول ) : 8 أهداف

الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) :7 أهداف

السنغالي ساديو ماني ( ليفربول ) : 7 أهداف

الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) :6 أهداف

البرازيلي نيمار ( باريس سان جيرمان ) : 6 أهداف

وقد يرفع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد فارق تصدره للقائمة حال سجل في شباك يوفنتوس في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو.