محمد صلاح وفيرمينو يرسلان ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتخطي مانشستر سيتي (فيديو)

صعد نادي ليفربول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ليحقق الانتصار 5-1 في مجموع مباراتي دور الثمانية اليوم الثلاثاء.

وبعد تأخره بثلاثة أهداف ذهابًا كان سيتي في أمس الحاجة إلى هدف مبكر يرفع معنوياته ويعيده إلى أجواء المنافسة وتحقق له ما أراد في الدقيقة الثانية.

وفقد فيرغيل فان ديك مدافع ليفربول الكرة تحت ضغط من رحيم سترلينج لتصل إلى فرناندينيو الذي لعبها الى سترلينج جهة اليمين ليمررها إلى جابرييل جيسوس الذي أودعها الشباك.

وبدا أن سيتي في طريقه لعودة لا تنسى في النتيجة بعدما هاجم بلا هوادة لكن ليفربول استبسل في الدفاع وسدد برناردو سيلفا في القائم في الدقيقة 40.

وبعدها بدقيقتين اعتقد ليروي ساني أنه اضاف الهدف الثاني لسيتي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل وسط اعتراضات شديدة من لاعبي سيتي وأثناء خروج الفريق للاستراحة احتج مدربه بيب جوارديولا ليطرده الحكم ويقضي الشوط الثاني في المدرجات.

وانتهت أحلام سيتي في الدقيقة 56 عندما اندفع ساديو ماني داخل المنطقة وسدد الكرة لترتد من الحارس إيدرسون ويتابعها محمد صلاح في الشباك.

قووووووووووووووووووووووول التعادل لـ ليفربول 1-1 محمد صلاح حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/6aV0OrdpRa — صـقـر أهـداف (@S8R_HD44) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

وضاعف فيرمينو الغلة قبل 13 دقيقة من النهاية ليضع فريقه في الدور قبل النهائي.