ليفربول يتلقى صدمة قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تلقى ليفربول صدمة قوية قبل ساعات من مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عندما أعلن مدربه يورغن كلوب غياب الظهير الأيمن الألماني إيمري تشان عن الفريق لنهاية الموسم بسبب إصابة في الظهر.

وفاز ليفربول بثلاثية نظيفة في الذهاب باستاد أنفيلد، حيث سجل المصري محمد صلاح هدف السبق وربما لا يبدأ مباراة الليلة بسبب إصابة في فخذه وأضاف أليكس أوكسليد-تشامبرلين وساديو ماني الهدفين الثاني والثالث.

كما سيغيب عن المباراة غوردان هندرسون بسبب الإيقاف وكذلك من المرجح أن يتواصل غياب المدافع جو غوميز للإصابة في كاحله.

وسيدفع كلوب بالهولندي جورجينيو فينالدم إلى جوار جيمس ميلنر وتشامبرلين على استاد الاتحاد في ظل سعي ليفربول للحفاظ على تقدمه بثلاثية نظيفة.

وغاب تشان عن تشكيلة منتخب بلاده في مباراتي إسبانيا والبرازيل الوديتين الشهر الماضي، حيث يتعافى من إصابة في الظهر أصيب بها في فوز ليفربول بخماسية على واتفورد في الدوري الشهر الماضي، وهي التي حرمت ليفربول من جهوده لنهاية الموسم.

وقال كلوب في مقابلة مع سكاي سبورت ألمانيا قبل مواجهة سيتي “سيغيب تشان عن الفريق لنهاية الموسم”.

وربما لن يتمكن جمهور ليفربول من مشاهدة اللاعب البالغ عمره 24 عامًا مجددًا مع الفريق، حيث ينتهي عقده ويسعى العديد من الأندية للتعاقد معه أبرزها يوفنتوس حيث ذكرت تقارير صحفية أنه وقع بالفعل مع العملاق الإيطالي.

وقال تشان في وقت سابق إن يوفنتوس عرض عليه عقدًا يمتد لمدة خمس سنوات يحصل بموجبه على أربعة ملايين إسترليني في موسم أكثر مما يدفعه له ليفربول مع ضمان مشاركته بشكل أساس.