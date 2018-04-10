رئيس ريال مدريد: هزمنا برشلونة مرتين هذا الموسم ونرحب بنهائي إسباني لدوري أبطال أوروبا

قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إن فريقه لا يخشى مواجهة برشلونة في كلاسيكو محتمل لدوري الأبطال هذا الموسم، على العكس يرحب بذلك.

ورغم فوز الفريقين بالعديد من الألقاب الأوروبية في العقود الماضية، إلا أنهما لم يسبق لهما خوض نهائي البطولة القارية الأبرز من قبل.

وقد يحدث ذلك في نسخة العام الحالي مع اقتراب الفريقين من بلوغ قبل النهائي، بعد فوز ريال مدريد في تورينو بثلاثية نظيفة على يوفنتوس واكتساح برشلونة روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف في كامب نو في ذهاب دور الثمانية.

ويتصدر برشلونة مسابقة الدوري المحلي بفارق كبير عن ريال مدريد، صاحب المركز الرابع، وتغلب النادي الكتالوني على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في الدور الأول.

وستجرى قرعة قبل النهائي، يوم الجمعة المقبل، وهناك احتمال كبير أن تسفر عن كلاسيكو إسباني في نهائي دوري الأبطال هذا العام.

وقال بيريز لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “الشيء المهم هو الوصول إلى النهائي وأتخيل أنه سيكون علينا اللعب مع بايرن ميونخ.. لأننا دائمًا نلتقي معهم في هذه البطولة وحال مواجهة برشلونة في النهائي فلا توجد مشكلة؛ لأنه في وقت سابق من هذا الموسم تغلبنا عليهم مرتين في كأس السوبر المحلية في برشلونة 3-1 و 2-صفر على ملعبنا”.

وأشاد بيريز كثيرًا بجماهير يوفنتوس التي صفقت كثيرًا لكريستيانو رونالدو عقب هدفه المذهل في شباك القائد جانلويغي بوفون في مباراة الذهاب.

وقال رئيس النادي الملكي: “ما حدث كان مثيرًا للغاية ويظهر عظمة يوفنتوس وجماهيره.. أن هدف رونالدو من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم. إنه هدف رائع من أفضل لاعب في العالم”.

وكشف بيريز عن أنه أراد التعاقد مع أسطورة روما فرانشيسكو توتي، قائلًا: “قبل عام 2006 في بداية فترتي كرئيس، اتصلت به وسألته عن ما إذا كان يريد اللعب لريال مدريد، لكنه أخبرني أنه لا يستطيع الرحيل عن روما”.