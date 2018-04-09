محمد صلاح يعود للتدريبات قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو وصور)

تلقى الألماني يورغن كلوب خبرًا سارًا بعودة نجمه الأول المصري محمد صلاح للتدريبات الجماعية لنادي ليفربول، قبل مواجهة مانشستر سيتي ليلة الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب شهد فوز ليفربول 3/0، وسجل النجم المصري الهدف الأول لكنه غادر اللقاء مصابًا.

وظهر النجم المصري في تدريبات الفريق اليوم في أجواء جيدة ومن المحتمل أن يقود هجوم فريقه في اللقاء بحثًا عن بلوغ نصف النهائي في المسابقة القارية الأهم.

وغاب محمد صلاح عن مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي، وأثار كلوب الشكوك حول جاهزيته لمباراة العودة، لكنه أكد أنه ينتظر تدريبات المساء لمعرفة موقف نجمه الأول.

في سياق متصل، قال الهولندي فيرغيل فان ديك مدافع ليفربول إن فريقه عليه التعامل مع لقاء الإياب أمام مانشستر سيتي بدون التفكير في مجرد الاكتفاء بالدفاع عن تفوقه بـ 3 أهداف.

وقال فان ديك: “من الواضح أن الدفاع عن التقدم 3/0 سيكون موقفًا غريبًا. يجب أن ندخل المباراة وكأن النتيجة لا تزال 0/0 وأننا نرغب في الفوز بالمباراة وندرك أننا نستطيع تسجيل أهداف”.

وأضاف “نعرف أيضًا أننا نستطيع الدفاع جيدًا، وشاهدنا ذلك في الشوط الثاني في أنفيلد لكن أهم شيء بالتأكيد هو الاحتفاظ برغبة الفوز بالمباراة بدلًا من الدفاع عن تفوقنا”.

ومع حاجة مانشستر سيتي لتسجيل أهداف، سيتوقع ليفربول أن يكون تحت ضغط شديد من البداية لكن فان ديك قال إن حتى في حالة استقبال هدف مبكر، فلا يجب على أن يسيطر الذعر على فريقه.

وقال المدافع الهولندي: “يجب أن نحتفظ بالهدوء. لن نفكر في إمكانية استقبال هدف مبكر، هذه ليست العقلية التي سندخل بها المباراة”.

“نعرف أننا يجب أن نكون في مستوانا بنسبة 100% وأن نحاول فعل الأشياء نفسها التي فعلناها في الشوط الأول في أنفيلد وإذا نجحنا في ذلك، ستكون ليلة صعبة عليهم أيضًا”.

واستقبل مانشستر سيتي 3 أهداف في الشوط الثاني يوم السبت عندما أهدر تقدمه بهدفين على أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كلوب قال إن حتى خلال هذه الهزيمة المريرة، أظهر فريق المدرب بيب غوارديولا قدراته العالية.

وقال المدرب الألماني: “إذا شاهدتم الشوط الأول أمام مانشستر يونايتد، كانت مباراة عادية ضد واحد من أفضل فرق العالم، كان بوسعه تسجيل 6 أهداف وربما 4 على الأقل”.

وأضاف “يجب أن نكون في أفضل حالة مرة أخرى. إذا كانت الأمور كما توقع الجميع، كنا سنكون قطعنا نصف الطريق إلى خارج البطولة ونلعب هنا من أجل الفخر”.

وتابع “يجب أن نستغل هذا الموقف لأننا صنعناه بأداء مذهل. ما زلت أشعر بالحماس ولا شيء آخر. أتطلع حقًا لهذه المباراة”.