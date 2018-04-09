هؤلاء ضمنوا والباقي يحاول.. تعرف على صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا في البطولات الأربع الكبرى

اقتربت البطولات الأربع الكبرى في أوروبا من كشف جميع أسرارها، في ظل فوز فريق بايرن ميونخ بالدوري في ألمانيا، واقتراب نادي برشلونة ومانشستر سيتي من الفوز بلقب الدوريين الإسباني والإنجليزي على التوالي، فيما لا يزال الصراع ثنائيًا في إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي، مع أفضلية للسيدة العجوز المتصدر بفارق 4 نقاط.

ولا يقتصر الصراع على اللقب في الدوريات الأربعة الكبرى، فصراع المراكز الأربعة الأولى -أيضًا- متواصل لكونها حسب التغييرات الجديدة في دوري الأبطال تؤهل مباشرة لدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما يتأهل مباشرة صاحبا المركزين الأول والثاني في بطولات فرنسا وروسيا، وضمن باريس سان جيرمان تواجده في النسخة المقبلة، لكونه يتقدم على صاحب المركز الثالث بفارق 21 نقطة على بعد 6 جولات من النهاية.

ونستعرض الصراع في البطولات الأربع الكبرى حول التأهل لدوري أبطال أوروبا:

إسبانيا

يتقدم برشلونة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد و14 عن فالنسيا و15 عن ريال مدريد، وخلف الرباعي يتواجد فريق ريال بيتيس بفارق 30 نقطة عن الصدارة و15 نقطة عن المركز الرابع، وبإمكان فياريال أن يصعد للمركز الخامس حال فوزه على أتلتيك بلباو، لكنه سيبقى بعيدًا بفارق 14 نقطة.

وضمن برشلونة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يحتاج أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط وفالنسيا لـ7، وريال مدريد لـ8، وباستثناء مفاجأة كبيرة فالرباعي ضمن التواجد في دوري المجموعات للنسخة المقبلة.

إنجلترا

ضمن مانشستر سيتي تواجده في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويحتاج لـ5 نقاط لضمان اللقب أيضًا، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 71 نقطة وليفربول وتوتنهام في المركز الثالث والرابع بـ67 نقطة.

وخلف الرباعي يبتعد تشيلسي الخامس بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع وآرسنال بفارق 13 نقطة، مع العلم أن ليفربول لعب لقاءً أكثر من البقية.

ويحتاج مانشستر يونايتد لـ5 نقاط لضمان التأهل لدوري المجموعات من أصل 18 ممكنة، بينما يحتاج توتنهام وليفربول لـ9 نقاط في 6 و5 جولات باقية.

ألمانيا

حسم بايرن ميونخ اللقب وتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وخلفه يشتد الصراع على بعد 5 جولات، إذ يحتل شالكة المركز الثاني بـ52 نقطة، وبروسيا دورتموند المركز الثالث بـ51 نقطة، وهما مرشحان لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال.

ويتقدم شالكة بفارق 6 نقاط عن المركز الخامس ودورتموند بفارق 5؛ ما يعطيهما أفضلية على البقية.

ويشتد الصراع حول المركز الرابع بين لايبزيغ وفرانكفورت، إذ يحتلانه معًا برصيد 46 نقطة، وخلفهما بايرن ليفركوزن بـ45 نقطة وهوفينهايم بـ43 نقطة وهي الفرق المتنافسة على المركز الأخير في دوري المجموعات.

إيطاليا

يتنافس فريقا يوفنتوس ونابولي على لقب الدوري الإيطالي، إذ يحتل الأول الصدارة بـ81 نقطة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن وصيفه.

وضمن يوفنتوس تواجده في دوري المجموعات في دوري الأبطال، لكونه يبتعد بفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الخامس على بعد 7 جولات من نهاية الدوري الإيطالي وسيرافقه نابولي الذي يملك فارقًا يصل إلى 18 نقطة ويحتاج لـ4 نقاط من 21 نقطة ممكنة.

ويبقى الصراع مفتوحًا حول مقعدين في إيطاليا، إذ يحتل روما ولاتسيو المركزين الثالث والرابع بالرصيد نفسه وهو 60 نقطة، وخلفهما إنتر ميلان بـ59 نقطة، بينما يبقى التأهل شبه مستحيل على ميلان السادس برصيد 52 نقطة؛ لكونه يبتعد بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع.

وتتنافس 3 فرق وهي روما ولاتسيو وإنتر ميلان على مقعدين.