فينالدم: مستعد للعب دور دفاعي أكبر في مباراة مانشستر سيتي وليفربول

يعتقد جورجينيو فينالدم، لاعب وسط نادي ليفربول، أن الاستعدادات التي تجري خلال التدريبات ستساعده على التأقلم مع الدور الدفاعي الذي سيقوم به في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، أمام مانشستر سيتي.

وسيبتعد إيمري تشان بسبب إصابة في الظهر، بينما سيغيب جوردان هندرسون بسبب الإيقاف ويتوقع أن يلعب فينالدم إلى جوار جيمس ميلنر واليكس اوكسليد-تشامبرلين على إستاد الاتحاد في ظل سعي ليفربول للحفاظ على تقدمه عقب فوزه 3-صفر ذهابًا.

وبدا اللاعب الهولندي مميزًا في أداء الدور الدفاعي خلال التعادل السلبي لليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، وقال فينالدم إنه جرى إعداده بواسطة المدرب يورغن كلوب للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وقال فينالدم لوسائل إعلام بريطانية: “جرب المدرب هذا الأمر في الفترة التي تسبق الموسم، وقال إن مثل هذه المواقف تحدث خلال الموسم.

“قال وقتها إن هذا يمكن أن يحدث وأن ألعب في هذا المركز وربما يسعى للقيام بذلك في المستقبل. حان هذا الوقت الآن”.

ويحتاج ليفربول لأن يكون أكثر قوة في خط الوسط ليضمن مكانًا في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال، لكن فينالدم يتوقع أن يبادر الضيوف بالهجوم أمام مانشستر سيتي.

وشدد: “لن نلجأ للدفاع وسنلعب بأسلوبنا”.