غوارديولا يخشى من تأثير لقاء يونايتد على لاعبيه قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

يخشى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أن الانهيار الكبير لفريقه خلال لقاء القمة أمام الغريم مانشستر يونايتد سيعلق بأذهان لاعبيه في ظل مساعيه لقلب تأخره بنتيجة 3-صفر أمام ليفربول عندما يلتقيه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

وفي ظل احتياجه للفوز لنيل اللقب، وضع سيتي إحدى يديه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تقدمه 2-صفر على حساب يونايتد، يوم السبت الماضي، لكن شباكه تلقت ثلاثة أهداف في غضون 16 دقيقة في الشوط الثاني ليخسر 3-2.

وقال الإسباني غوارديولا للصحفيين: “كان هذا في غاية الصعوبة على حالتنا النفسية لكن هذا ما حدث بالفعل.

“ربما يتحسن مستوانا في المستقبل، لكننا أدركنا أنه في بعض الأحيان ليس من الكافي ما تقوم به للفوز بالمباريات.

“حضرنا إلى هنا في الشوط الأول لمحاولة القيام بما نفعل طوال الموسم، لكن ربما لم يكن هذا كافيًا للفوز على مستوى دوري الأبطال أو الدوري الممتاز”.

وتلقت شباك سيتي، الذي يبتعد في صدارة الدوري الممتاز بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه، 6 أهداف في آخر مباراتين بعد أن سجل ليفربول ثلاثة أهداف في غضون 19 دقيقة في أنفيلد في لقاء الذهاب بدوري الأبطال، يوم الأربعاء الماضي.

وكلفت هفوات مماثلة على صعيد التركيز، غوارديولا الكثير أثناء فترة عمله مع بايرن ميونخ، إذ سجل ريال مدريد ثلاثة أهداف في 18 دقيقة في لقاء الإياب بالدور قبل النهائي بدوري الأبطال في 2014.