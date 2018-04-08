جيمس ميلنر: ليفربول سيلعب للفوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أكد الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب ليفربول أن فريقه مطالب بعدم التركيز على الدفاع فقط في لقاء الإياب أمام مانشستر سيتي والبحث عن الفوز ونسيان نتيجة الذهاب 3/0.

ويواجه مانشستر سيتي وضعًا صعبًا الثلاثاء ويحتاج لريمونتادا تاريخية في دور ربع النهائي بالفوز بفارق أكثر من 3 أهداف لقلب نتيجة الذهاب.

وقال ميلنر حول مانشستر سيتي: “يملكون فريقًا جيدًا وهناك عدة أشياء بإمكانها تحميسهم، لكننا نحن أيضًا في وضع جيد”.

وأضاف لاعب مانشستر سيتي السابق: “نعرف أن التأهل لم يحسم بعد، يملكون فريقًا يعرف كيف يهاجم والذهاب للأمام، علينا أن ندافع بشكل جيد ومحاولة البحث عن تسجيل هدف”.

واعتبر أفضل صانع أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بـ 8 تمريرات حاسمة أن ليفربول ومانشستر سيتي لعبا شوطًا أولًا وما زال هناك شوط ثان الثلاثاء وقال: “نملك أفضلية 3/0 في نهاية الشوط الأول، ونحن من علينا عدم انتظار المنافس والتقدم للأمام أيضًا”.

وأضاف متحدثًا عن إحصائياته الجيدة: “إحصائياتي كانت جيدة طيلة السنة أتلقاها دائمًا، لكنها كانت أفضل ليلة الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي”.

وخسر مانشستر سيتي السبت في ملعبه أمام جاره مانشستر يونايتد 3/2 لتكون المرة الأولى هذا الموسم الذي يتلقى الفريق 3 أهداف في مباراتين متتاليتين بعد هزيمة ليفربول 3/0 الأربعاء الماضي.

وينتظر المدرب الألماني يورغن كلوب تطور الحالة الصحية لنجمه الأول المصري محمد صلاح الذي أصيب في لقاء الذهاب وغاب عن لقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي.