رونالدينهو: ميسي أفضل من رونالدو.. وباريس سان جيرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا

دون تردد، أجاب البرازيلي رونالدينهو صانع ألعاب برشلونة الإسباني الأسبق عن السؤال الذي تلقاه حول اللاعب الأفضل، الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة أم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.

وقال رونالدينهو على هامش جولة تسويقية لكأس دوري أبطال أوروبا في ماليزيا، اليوم السبت، إن ميسي هو الأفضل بكل المقاييس والأكثر موهبة، موضحًا أنه كان يتمنى أن يلعب بجواره لفترة أطول في برشلونة خاصة أنه لعب معه وهو صغير السن.

وأشار إلى أن كريستيانو رونالدو يقوم بعمل رائع في السنوات الأخيرة ويقدم مستويات متميزة مع ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

وعن خروج باريس سان جيرمان الفرنسي فريقه الأسبق مبكرًا من دوري أبطال أوروبا، أكد النجم البرازيلي أن باريس يستطيع الفوز في غضون سنوات قليلة باللقب الأوروبي.

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