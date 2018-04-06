متفوقًا على كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز النجم المصري محمد صلاح ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

وتفوق محمد صلاح على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني في استفتاء نشره الحساب الرسمي للبطولة على موقع “تويتر”.

سجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر في فوز ليفربول 3/0 على مانشستر سيتي يوم الأربعاء، في حين سجل رونالدو هدفين في فوز ريال مدريد 3/0 على يوفنتوس.

وحصل الدولي المصري على 57٪ من الردود متفوقًا على رونالدو، الذي حصل على 35٪، وجيمس رودريغيز لاعب بايرن ميونخ (5٪)، والإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة (4٪).

ويتصدر رونالدو 13 هدفًا مقابل 9 لمحمد صلاح علمًا أن محمد صلاح خرج في الدقيقة 52 بسبب.

وتقام مباريات الإياب الثلاثاء والأربعاء المقبلين.