رونالدو وزيدان يحققان أرقامًا قياسية في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليقود ريال مدريد إلى فوز تاريخي بنتيجة 3/0 على مضيفه يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن يوفنتوس تلقى أكبر خسارة على ملعبه الجديد الذي انتقل إليه في سبتمبر 2011، في مختلف البطولات.

كما ذكرت شبكة “أوبتا” أن يوفنتوس انضم إلى بايرن ميونخ، كأكثر فريقين سجل فيهما البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدافًا، في دوري الأبطال، وهو عدد أهداف ليونيل ميسي، في مرمى آرسنال.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف، في مرمى يوفنتوس إلى 9 أهداف، وهو العدد الذي تلقاه بايرن ميونخ.

ورونالدو (33 عامًا) هو هداف النسخة الحالية برصيد 13 هدفًا.

في حين أوضحت شبكة “سكاي سبورتس” أن فوز ريال مدريد على يوفنتوس هو الفوز رقم 100 للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان منذ تولي قيادة الفريق الملكي خلفًا لرافا بنيتيز في يناير 2016، علمًا أن زيدان قاد الفريق الملكي في 137 مباراة.

وقاد زيدان ريال مدريد للتتويج بـ 8 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا (مرتين) وكأس السوبر الأوروبي (مرتين) وكأس العالم للأندية (مرتين) والدوري الإسباني والسوبر الإسباني، وفشل فقط في حصد كأس ملك إسبانيا.