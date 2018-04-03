بايرن ميونخ يقتنص انتصارًا مثيرًا من إشبيلية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على مضيفه إشبيلية بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بايرن ميونخ كل من خيسوس نافاس بالخطأ في مرماه (37)، وتياجو ألكانتارا (68)، بينما أحرز بابلو سارابيا هدف إشبيلية الوحيد (32).

بهذه النتيجة، يكون الفريق البافارى قد اقترب بشدة من التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة، خاصة أن اشبيلية يحتاج للفوز بفارق هدفين.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب أليانز آرينا، يوم 11 من أبريل الجاري.