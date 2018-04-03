كريستيانو رونالدو يقود ريال مدريد إلى فوز تاريخي على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اكتسح ريال مدريد الإسباني منافسه يوفنتوس بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدفين الأوليين لريال مدريد، في حين تكفل المدافع البرازيلي بتسجيل الهدف الثالث.

وبدأ ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الأخيرين بشكل هجومي، ونجح في افتتاح التسجيل بعد أقل من 3 دقائق بعد تمريرة عرضية متقنة من إيسكو إلى زميله رونالدو الذي أودعها مباشرة في شباك الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، وهي المرة العاشرة على التوالي التي يسجل فيها رونالدو (رقمًا قياسيًا).

وفشل لاعبو الفريقين في إضافة أي أهداف فيما تبقى من الشوط الأول، لينتهي الجزء الأول على نتيجة 1/0 لريال مدريد.

Ronaldo bicycle kick from the stands pic.twitter.com/Xem2OujWft — Troll Football Media (@Troll__Footbal) April 3, 2018

وفي الشوط الثاني نجح رونالدو بزيارة الشباك مجددًا في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من مقصية مذهلة، في واحد من أجمل أهداف اللاعب البرتغالي، وهو الهدف الثالث عشر لرونالدو في البطولة الموسم الحالي.

واختتم مارسيلو مهرجان أهداف ريال مدريد في الدقيقة 72 بعد ارتباك وخطأ في التعامل مع الكرة من مدافعي يوفنتوس، والحارس بوفون.

وهذا أول فوز لريال مدريد على يوفنتوس على ملعبه منذ 56 عامًا.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في 11 من الشهر الحالي، وسيغيب عن الأرجنتيني باولو ديبالا لحصوله على البطاقة الحمراء بعد تدخل خشن على داني كارفاخال، وسيرجيو رامس الذي حصل على البطاقة الصفراء.

وهذه أول مباراة بين الفريقين منذ فوز ريال مدريد 4/0 في المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي.