أهداف مباراة إشبيلية وبايرن ميونخ.. سارابيا يتقدم ونافاز يتعادل للبافاري بخطأ في مرماه (فيديو)

وضع بابلو سارابيا، فريقه إشبيلية الإسباني في المقدمة بإحرازه أول أهداف اللقاء في شباك بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي تجمعهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 32، بعد عرضية يسارية رائعة ليقابلها سارابيا في الشباك.

قووووووووووووووووووووول اشبيلية الأول HD pic.twitter.com/k1BWL1vce6 — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) April 3, 2018

وفي الدقيقة 37 أدرك نافاز التعادل للبافاري بالخطأ في مرماه بعدما حاول إبعاد تصويبة فرانك ريبيري.

اشبيلية 1 بايرن ميونخ (1) هدف خيسوس نافاس (هدف في مرماه) كاملاً بالإعادات تعليق يوسف سيف HD pic.twitter.com/ttN6ySzbvI — WC18HD (@WC18HD) April 3, 2018

ولم يجد بايرن ميونخ صعوبة فى الصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، بعدما اكتسح بشكتاش التركي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 بنتيجة 8 – 1، بينما حقق إشبيلية المفاجأة وتمكن من الإطاحة بنادي مانشستر يونايتد من منافسات البطولة، بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1.

يدخل الفريقان مباراة اليوم وسط معنويات عالية، حيث حقق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على بروسيا دورتموند بسداسية نظيفة ليصبح على بعد نقطة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني “البوندزليغا” لصالحه، في حين قدّم إشبيلية مباراة كبيرة أمام برشلونة وتعادل 2/2 بعدما كان متقدمًا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الإسباني “الليغا”.