مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. يورغن كلوب يتوقع مواجهة “حافلة بالإثارة” في دوري أبطال أوروبا

تعهد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، “بالكثير من الإثارة” عندما يلعب فريقه أمام غريمه الإنجليزي مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غد الأربعاء، قائلًا إن فريقه يستطيع وهو في قمة مستواه تحدي التوقعات كافة وبلوغ الدور قبل النهائي للبطولة.

وسيحل سيتي ضيفًا على ليفربول في أنفيلد في ذهاب دور الثمانية ليواصلا الصراع بينهما والذي شهد تسجيل 12 هدفًا في آخر مباراتين جمعت بينهما.

وقال كلوب للصحافيين: “إذا ما كان لدي الخيار لمشاهدة مباراة في دوري الأبطال يوم الأربعاء فإنني سأشاهد تلك المباراة (بين فريقه وسيتي)”.

وأضاف: “أعتقد أن المباراة ستكون خططية لكن الإثارة ستعم أجواء اللقاء وهذا رائع. ستقام في انفيلد على أي حال لذا فان الأجواء ستكون رائعة لمتابعتها”.

وخسر ليفربول 5-صفر في الدوري على إستاد الاتحاد في سبتمبر/ أيلول الماضي عقب طرد المهاجم ساديو ماني لكن ليفربول ثأر لهزيمته بالفوز في أنفيلد 4-3 في يناير/ كانون الثاني الماضي. وظلت هذه هي الهزيمة الوحيدة لسيتي في الدوري هذا الموسم.

وعلى الرغم من الهزيمة، ظل فريق المدرب بيب غوارديولا مبتعدا بفارق 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب.