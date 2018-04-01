غاريث بيل يتمنى المشاركة أساسيًا في مباراة يوفنتوس وريال مدريد

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تأكيد مشاركة غاريث بيل أساسيًا، عندما يواجه يوفنتوس في تورينو يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم الويلزي هدفين في الفوز 3/0 على لاس بالماس في الدوري الإسباني، أمس السبت، ما رفع سقف طموحاته للمشاركة أساسيًا أمام متصدر الدوري الإيطالي.

وشارك بيل (28 عامًا) في الشوط الثاني خلال مباراتي دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان ما أثار غضبه، نظرًا لأنه كان عنصرًا أساسيًا في تتويج النادي الملكي باللقب الأوروبي الأبرز العام الماضي.

ويمكن لهداف ويلز أن يبدأ مواجهة يوفنتوس على مقاعد البدلاء مجددًا، خاصة أن كريستيانو رونالدو غاب عن مواجهة لاس بالماس، وكذلك سجل كريم بنزيما هدفًا في الثلاثية.

وقال زيدان عن بيل:”أنا سعيد بأدائه، ويجب الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيشارك يوم الثلاثاء أم لا”.

وسجل بيل هدفين في الفوز على لاس بالماس رغم غياب عدة لاعبين أساسيين، منهم: الهداف رونالدو، والقائد سيرجيو راموس.

وأظهر بيل سرعته الهائلة في سباق على الكرة بعد تمريرة من زميله السابق في توتنهام لوكا مودريتش، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف بنزيما هدفًا من ركلة جزاء بعد خطأ ضد لوكاس فاسكيز.

ومن المؤكد أن رونالدو سيبدأ موقعة تورينو، التي تمثل إعادة لنهائي بطولة العام الماضي، بعد راحته وغيابه عن مباراة لاس بالماس.