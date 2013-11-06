بوغبا: صديقي فاران ضربني

كشف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس عن أنه وضعمواطنه وصديقه رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في موقف صعب دفع الأخير لارتكاب،مخالفة مع بوغبا أسفرت عن ركلة جزاء.

وكان ذلك في مباراة جمعت بين يوفينتوس وريال مدريد،في ملعب "يوفينتوس أرينا"، الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية،لدوري أبطال أوروبا، تعادلا فيها 2 – 2 .

وضغط يوفنتوس على ملعبه في الشوط الأول وأسفر ذلك عن، ضربة الجزاء التي جاء منها هدف التقدم في الدقيقة 42، حيث ضغط بوغبا على دفاع ريال ، مدريد في هجمة سريعة ليوفنتوس في الدقيقة 40 ولكنه سقط على الأرض إثر التحام من المدافع الفرنسي الشاب ليحتسبها الحكم ضربة جزاء وينذر فاران .