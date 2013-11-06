بوغبا: صديقي فاران ضربني

بوغبا: صديقي فاران ضربني

يوفنتوس ينتزع تعادلا صعبا مع ضيفه ريال مدريد في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: إرم- (خاص) من أحمد نبيل

كشف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس عن أنه وضعمواطنه وصديقه رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في موقف صعب دفع الأخير لارتكاب،مخالفة مع بوغبا أسفرت عن ركلة جزاء.

وكان ذلك في مباراة جمعت بين يوفينتوس وريال مدريد،في ملعب "يوفينتوس أرينا"، الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية،لدوري أبطال أوروبا، تعادلا فيها 2 – 2 .

وضغط يوفنتوس على ملعبه في الشوط الأول وأسفر ذلك عن،ضربة الجزاء التي جاء منها هدف التقدم في الدقيقة 42، حيث ضغط بوغبا على دفاع ريال،مدريد في هجمة سريعة ليوفنتوس في الدقيقة 40 ولكنه سقط على الأرض إثر التحام منالمدافع الفرنسي الشاب ليحتسبها الحكم ضربة جزاء وينذر فاران.

وتقدم فيدال لتسديد الضربة حيث وضعها في زاوية صعبةعلى يسار القائد إيكر كاسياس محرزا هدف التقدم، لكن هذا الهدف لم يشفع،"للسيدة العجوز"، إذ واصل يوفنتوس الإيطالي ترنحه على الساحة الأوروبية.

هذا الموسم وانتزع تعادلا صعبا 2/2 مع ضيفه ريال مدريد في الجولة الرابعة منمباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بوغبا عقب المباراة: "رأيته ينزلق باتجاهي وقد نقلت الكرة للامام وشعرت بأنه يضربني"، وأضاف: "لقد بدأنا بقوة خصوصا في الشوط الأول ، وواجهنا فريقا كبيرا لكن اخطأنا وسمحنالهم بالتعادل".

وحافظ الريال على سجله خاليا من الهزائم وإن فقدالعلامة الكاملة حيث كان التعادل الأول بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليرفع الفريقرصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق ست نقاط أمام كل من غلطة سراي التركيوكوبنهاغن الدنماركي بعد فوز الأخير على غلطة بهدف نظيف في المباراة الثانيةبالمجموعة.

ومع ذلك مازال ليوفنتوس فرصة للتأكد في حال فوزه علىكوبنهاغن في تورينو والتعادل في إسطنبول مع غلطة سراي في أخر جولتين بالمجموعة.

وهذا ما قاله بوغبا موضحا: "علينا أن نفكر فيأنفسنا، والتركيز على الفوز ونرى بعد ذلك ما يمكنه أن يفعل الأخرون، يوفنتوس فريققوي ويخشاه الجميع، ويجب أن نبرهن على ذلك بتحقيق الفوز ونثبت أننا أقويا وقادرونعلى الفوز دائما".

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