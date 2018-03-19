وسام بن يدر يستفز بوغبا بعد إقصاء مانشستر يونايتد (صورة)

استفز وسام بن يدر لاعب نادي إشبيلية مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد في معسكر المنتخب الفرنسي استعدادًا لكأس العالم الصيف المقبل.

والتقى اللاعبان في معسكر المنتخب بعد أسبوع من نجاح إشبيلية الإسباني في إقصاء منافسه مانشستر يونايتد من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن بن يدر (27 عامًا) من تسجيل هدفين في مباراة الإياب ليفوز إشبيلية 2/1 ويتأهل إلى الدور المقبل بعد التعادل سلبيًا في مباراة الذهاب.

ونشر بن يدر صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجمعه مع بول بوغبا وكتب: “لا توجد مشاعر كراهية”.

يشار إلى أن المنتخب الفرنسىي يلاقي منتخبي كولومبيا وروسيا وديًا يومس 23 و27 مارس الجاري في إطار استعداداتهم لكأس العالم.

ويلعب المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات بيرو، أستراليا والدانمارك.