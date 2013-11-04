بايرن ميونيخ يواجه بلزن بكل تواضع

بدأ بايرن ميونيخ صباح الاثنين مهمة بلزن بتشكيلة الفريق الفائز على هوفنهايم في الدوري الألماني البوندسليغا، وقد رشح المدرب بيب غوارديولا 18 لاعباً للمباراة الرابعة بدوري أبطال أوروبا أمام فريق بلزن بطل الدوري التشيكي، وسوف يتغيب عن الفريق نجمه آريين روبن، حيث يستمر غوارديولا في تنفيذ برنامجه التدريبي الخاص.

وكان الفريق البافاري قد أكرم الفريق التشيكي ذهاباً ودك شباكه بخماسية نظيفة، وهو يدخل مباراة الإياب بمعنويات عالية بعدما عادل رقم هامبورغ التاريخي إثر فوزه الصعب على مضيفه هوفنهايم 2-1 السبت حيث رفع رصيده إلى 36 مباراة من دون خسارة.

وسيضمن بايرن ميونيخ تأهله في حال فوزه على فيكتوري بلزن وتعثر سسكا موسكو أمام مانشستر سيتي، وذلك بفضل أسلحته الكثيرة خصوصاً قوته الضاربة في خط الهجوم بقيادة الفرنسي المتألق فرانك ريبيري والكرواتي ماريو ماندزوكيتش وتوماس مولر وماريو غوتسه.

ومن جانبه، قال كارل هاينز رومينيغه رئيس النادي: "نحن نتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات ونريد التأهل مبكراً، لكي نستطيع زيادة التركيز أكثر على البوندسليغا".

ومع ذلك، فقد حذر رئيس البايرن، من التقليل من شأن الخصم وخاصة بعد الفوز الكبير بخماسية في مبارة الذهاب بتصريحه: "لابد أن تلتقي مع الخصم وأنت تُكن له الإحترام وليس بغرور، أنا آمل أن يلعب الفريق بمستوى جيد كما لعب الثلاث مباريات السابقة بدوري أبطال أوروبا".

ومن الجدير بالذكر أن وحدها أندية بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان حققت العلامة الكاملة حتى الآن إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني متصدر المجموعة السابعة، وبالتالي فهي تسعى إلى مواصلة نتائجها الرائعة في المسابقة القارية العريقة وحجز بطاقاها إلى الدور الثاني قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.